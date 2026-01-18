Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais

Há 3h e 9min

Nas eleições presidenciais de 2021, à mesma hora, tinham votado 17,7% dos eleitores inscritos

Os portugueses estão a votar a um ritmo mais elevado do que nas últimas eleições presidenciais.

Segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, até às 12:00 deste domingo, votaram 21,18% dos 11.039.672 eleitores inscritos nas eleições presidenciais, um número superior ao registado à mesma hora nas últimas eleições presidenciais, em 2021, de 17,7%.

"Esperamos que este aumento indica uma maior participação dos eleitores", observou André Wemans, porta-voz da CNE, em declarações à CNN Portugal.

Nas presidenciais de 2021, a taxa de abstenção atingiu os 60,76%.

A votação para as presidenciais está a correr "dentro da normalidade", adiantou o responsável, apontando apenas para uma publicação numa rede social "com alguma desinformação sobre como votar". Sobre isto, André Wemans esclarece que "qualquer marca que não seja a cruz no quadrado da eleição implica o voto nulo".

As urnas abriram esta manhã, às 08:00, e vão encerrar às 19:00.

Esta eleição para a Presidência da República bateu o recorde do número de candidatos - o boletim de voto apresenta 14 candidados, mas apenas 11 foram aceites. Ou seja, apesar de estarem incluídos no boletim, os nomes de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa estão excluídos da corrida presidencial por decisão do Tribunal Constitucional, que apontou irregularidades processuais nas respetivas candidaturas.

Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito já hoje chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 8 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.