Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais

Beatriz Céu
Há 3h e 9min

Nas eleições presidenciais de 2021, à mesma hora, tinham votado 17,7% dos eleitores inscritos

Os portugueses estão a votar a um ritmo mais elevado do que nas últimas eleições presidenciais.

Segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, até às 12:00 deste domingo, votaram 21,18% dos 11.039.672 eleitores inscritos nas eleições presidenciais, um número superior ao registado à mesma hora nas últimas eleições presidenciais, em 2021, de 17,7%.

"Esperamos que este aumento indica uma maior participação dos eleitores", observou André Wemans, porta-voz da CNE, em declarações à CNN Portugal. 

Nas presidenciais de 2021, a taxa de abstenção atingiu os 60,76%.

A votação para as presidenciais está a correr "dentro da normalidade", adiantou o responsável, apontando apenas para uma publicação numa rede social "com alguma desinformação sobre como votar". Sobre isto, André Wemans esclarece que "qualquer marca que não seja a cruz no quadrado da eleição implica o voto nulo".

As urnas abriram esta manhã, às 08:00, e vão encerrar às 19:00.

Esta eleição para a Presidência da República bateu o recorde do número de candidatos - o boletim de voto apresenta 14 candidados, mas apenas 11 foram aceites. Ou seja, apesar de estarem incluídos no boletim, os nomes de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa estão excluídos da corrida presidencial por decisão do Tribunal Constitucional, que apontou  irregularidades processuais nas respetivas candidaturas.

Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito já hoje chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 8 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.

Temas: Presidenciais 2026 Eleições presidenciais Abstenção Taxa de abstenção Abstenção presidenciais

Presidenciais 2026

06:56

“Estamos a escolher uma figura que vai representar o país num ciclo histórico com dificuldades e incertezas que talvez não existem em 1986”

Há 7 min

Eleições presidenciais 2026: o dia em imagens

Há 1h e 22min
02:21

Já votaram mais de 21% dos eleitores: "Esperemos que este aumento indique uma maior participação" face a 2021

Há 2h e 29min

Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais

Há 3h e 9min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar

Ontem às 12:00

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos

Ontem às 11:55

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Hoje às 08:00

Trump anuncia aumento de tarifas a oito países europeus "até que seja alcançado um acordo para a compra da Gronelândia"

Ontem às 16:35

Restam menos de dez exemplares deste marsuíno. Será possível salvar a espécie?

Ontem às 15:00

Embaixadores da UE chamados para reunião de emergência após Trump ameaçar com tarifas que podem chegar aos 25%

Ontem às 21:40

Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais

Há 3h e 9min

Temos um mês e meio para resolver um dos "momentos críticos" no IRS: atenção a isso, atenção aos erros

14 jan, 11:46

Assinado acordo entre União Europeia e Mercosul, que cria a maior zona de livre-comércio do mundo

Ontem às 17:16

Droga dos ginásios: ex-fisioterapeuta do Sporting detido por tráfico de esteroides

Ontem às 10:00

"Se Trump ficar com a Gronelândia, há o risco de Putin avançar sobre Svalbard"

16 jan, 22:00