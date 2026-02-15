Abstenção na segunda volta atingiu os 50%

Há 1h e 54min

Na primeira volta das eleições presidenciais, votaram 52,26% dos eleitores inscritos

A segunda volta das eleições presidenciais, que ditou a eleição de António José Seguro, registou uma abstenção de 50% dos eleitores, um aumento face à primeira volta, segundo dados finais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

De acordo com os dados da SGMAI, estavam inscritos nesta segunda volta, que decorreu maioritariamente no domingo passado, 11.039.672 eleitores e votaram 5.519.808 pessoas.

A primeira volta das eleições presidenciais portuguesas realizou-se em 18 de janeiro e foi a mais concorrida, com 11 candidatos, tendo votado 52,26% dos perto de 11 milhões de eleitores inscritos.

A taxa de abstenção nas eleições presidenciais de 2021 situou-se nos 60,76%, a maior de sempre, tendo contribuído para este aumento a covid-19 e o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro.

Há 10 anos, em 2016, na primeira eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a taxa de abstenção foi de 51,34%.

A segunda volta das eleições presidenciais realizou-se este domingo em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.