Umas presidenciais contrarrelógio

Estas eleições presidenciais são mais um reflexo da efemeridade do nosso tempo. São uma montra da sua pressa. Da voracidade com que um tema desta semana é engolido pelo próximo, que poderá impor-se dentro de minutos.

Quando era adolescente e adorador de videojogos, sabia o relato dos jogos do FIFA de cor: “o tempo corre, não anda. Ele é quem manda”. Essa voz do relatador Hélder Conduto seria um presságio social e político.

Porque é notório: as atuais campanhas eleitorais são um produto da velocidade. Da noção de que a informação deve ser o mais curta e chamativa possível, ajustada à atenção média do eleitor, que vive envolto em estímulos e notificações no smartphone.

Esta lógica, umbilicalmente ligada ao digital, traz consigo uma paradoxal herança: o contacto direto convive com a epidemia de desinformação - cujos números, avassaladores, falam por si. Segundo um estudo do LabCom - Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, a desinformação associada às presidenciais soma, desde novembro de 2025, mais de 7,7 milhões visualizações nas redes sociais.

A caça ao voto, portanto, é, antes de mais, uma caça à atenção. Há que prender a atenção do eleitor, ainda que pelos debates ou por uns minutos de campanha passados no telejornal. Hoje o Homem, além de político, como lembra Aristóteles, está por defeito desatento. Nem sempre assim foi – e esta é das mudanças mais estruturais na política contemporânea.

Um contraponto revelador a esta lógica advém de 1986. Como demonstra a série de autoria de Ivan Nunes e Paulo Pena, “A Duas Voltas: Mário Soares e as Presidenciais de 1986”, os tempos de antena eram, então, vistos e revistos ao pormenor. Na campanha de Soares, estavam a cargo de António Pedro Vasconcelos, cineasta que levou o storytelling e a técnica do grande ecrã para os tempos de antena.

O país parava para os ver. Os seus e os de Freitas do Amaral, o oponente do outro lado da contenda. Mesmo diferentes na forma e no conteúdo, ambos tinham o faro da rua e era de lá que advinha o seu conteúdo. O tempo não corria, andava, e era do espaço público físico que provinham as temáticas da campanha.

Sendo hoje o espaço público para lá do físico, as campanhas são multidimensionais. Tão tradicionais quanto vanguardistas; tanto dando uso à velha prática da arruada pelas praças de norte a sul do país, como aos vídeos feitos à medida para audiências em redes sociais.

Por outras palavras, as campanhas eleitorais são mais complexas, tal e qual o tempo em que operam. São de uma maior elasticidade nos temas tratados pelos candidatos e no seu posicionamento. E é por isso que, em última análise, estas Presidenciais poderão ser lembradas como as primeiras que foram tomadas pela lógica digital de velocidade e captação da atenção. A lógica do algoritmo.

A espuma dos dias pode ser mesmo um estado permanente.