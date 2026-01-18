Cotrim de Figueiredo avisa que não vai endossar nenhum candidato na segunda volta e acusa Montenegro de "não estar à altura do legado de Francisco Sá Carneiro"

Tiago Ferreira Resende
Há 2h e 27min
João Cotrim de Figueiredo (António Pedro Santos/Lusa)

Cotrim de Figueiredo ocupa o terceiro lugar nas presidenciais deste domingo, tendo ficando a cerca de 500 mil votos da segunda volta

Depois de uma noite eleitoral que confirmou um terceiro lugar para a sua candidatura, João Cotrim de Figueiredo lamentou não estar na segunda volta das eleições presidenciais e deixou claro que não irá recomendar o voto em nenhum dos candidatos apurados. O antigo líder liberal traçou um cenário político preocupante e apontou responsabilidades diretas à liderança do PSD.

“Não estarei na segunda volta e, por isso, conforme fui alertando, os portugueses serão confrontados nesta segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura”, afirmou. Cotrim de Figueiredo sublinhou que, “embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um Presidente da República oriundo do Partido Socialista”, situação que, segundo sublinhou, “ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD”.

As críticas a Luís Montenegro foram diretas. “Luís Montenegro, apesar das evidências e do apelo que lhe fiz, não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro”.

Sobre a segunda volta, foi inequívoco. “É uma boa altura para afirmar desde já, que não tenciono endossar ou recomendar o voto em qualquer um dos candidatos na segunda volta. Os eleitores que me confiaram o voto hoje, fizeram-no livremente e deverão poder fazê-lo outra vez na segunda volta”, acrescentando que “confio plenamente e respeitarei totalmente essa sua decisão”.

Apesar do desfecho eleitoral, Cotrim de Figueiredo defendeu que a campanha deixou marcas. “Esta campanha mostrou que há espaço em Portugal para uma política diferente. Uma política que é séria, mas não é aborrecida. Que é exigente, mas não é insensível. Uma política que encara o futuro sem medo.” E deixou um aviso: “Apesar do resultado, ninguém pode apagar o que foi feito e voltar a fechar o caminho que hoje se abriu”.

O candidato reconheceu ainda o desaire eleitoral e assumiu responsabilidades. “Não passei à segunda volta destas eleições. Em conformidade já liguei a António José Seguro e André Ventura para os felicitar por essa passagem das eleições que terão lugar a 8 de fevereiro”, referiu, assumindo que “este é um resultado que assumo como uma derrota pessoal”.

Sob fortes aplausos de uma casa cheia, o liberal não deixou o palco sem deixar uma nota de esperança. “Hoje não tem de ser um fim, pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar”. Cotrim de Figueiredo ficou em terceiro lugar nas presidenciais deste domingo, tendo ficando a cerca de 500 mil votos da segunda volta.

Temas: Presidenciais 2026 Cotrim de Figueiredo Candidatos presidenciais Presidente da República

Presidenciais 2026

Pedro Duarte, Poiares Maduro e Júdice vão votar Seguro na segunda volta

Há 8 min

Ventura vale mais do que o Chega e Cotrim do que a IL? Gouveia e Melo, se estivéssemos em 2021, ficaria em 2.º? A esquerda cresce em candidatos mas decresce em votos? As respostas estão aqui

Há 27 min

"Eu regressei para unir os portugueses": Seguro pede o apoio de "todos os democratas" contra "o extremismo de quem semeia ódio"

Há 1h e 11min

"É isso que vai acontecer connosco": 40 anos depois, André Ventura acredita que vai vencer à Mário Soares

Há 1h e 27min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar

17 jan, 12:00

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos

17 jan, 11:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27