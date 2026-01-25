opinião
Paulo Portas

Paulo Portas não tem dúvidas sobre em quem vai votar nas presidenciais: "Já temos um Trump nos EUA, escusamos de ter uma imitação de Trump em Portugal"

MJC
Há 30 min

Esta "é uma eleição entre um político que à esquerda é talvez o mais próximo do centro e um político que está à direita da direita e que se junta ao extremismo e, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre qual é a escolha", diz o comentador da TVI

Para Paulo Portas, a decisão sobre quem vai votar na segunda volta das eleições é uma "escolha fácil": "Eu votarei no candidato moderado, como votaria em qualquer moderado que não foi aprovado na primeira volta, se tivesse passado", disse no Global, o seu espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI, sublinhando: "Sei muito bem em quem nunca votaria para Presidente da República."

"Nós estamos a eleger o chefe de Estado, não estamos a eleger nem deputados nem governo", explicou Portas. "A missão essencial do chefe de Estado é unir o país, é representar o melhor de nós. Unir a nação. Não me parece de todo que o outro candidato, aquele que grita muito, fosse para a Presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário do que um Presidente deve fazer", justificou-se, sem nunca referir o nome de André Ventura ou o partido Chega.

"O Presidente da República é relevante na política externa portuguesa e eu não quero um Presidente da República de fação, por exemplo com os países de expressão portuguesa, seja na América Latina seja de África. Eu não quero os comportamentos que eu vi na Assembleia da República quando somos visitados por ou vamos visitar chefes de estado. Não pode ser. A política externa não é de partido, é da nação", disse.

"A outra função do Presidente da República é ser comandante supremo das forças armadas. Há uns anos, fiquei muito surpreendido quando vi este partido extremado defender que os polícias podiam ter filiação partidária. Isso não é polícia, é milícia. E eu não quero milícias dentro das forças armadas. As forças armadas são da nação, não são de fação", acrescentou.

Paulo Portas deu ainda mais um motivo para votar em Seguro: "Com António José Seguro terei certamente divergências partidárias. Mas com o outro candidato terei divergências de outra natureza, que têm a ver com o humanismo, que pode ser cristão ou laico. Eu não olho para o ser humano como esse outro candidato olha. Nós já temos Trump à frente dos EUA e, portanto do Ocidente, escusamos de ter uma imitação de Trump em Portugal".

"António José Seguro foi uma pessoa decente, um político decente, num momento muito difícil para Portugal que foi o da intervenção da Troika, quando fomos à falência. Acho que sem a ajuda dele não teríamos conseguido fazer o acordo com a UGT na concertação social, nem a reforma laboral que criou imensos empregos, nem a baixa do IRC. Ele foi desalojado de líder do Partido Socialista pelo António Costa: eu não acho isso um título de fraqueza. Ele era de um PS moderado", recordou o comentador.

Na sua opinião, esta não é, como alguns dizem, uma eleição entre esquerda e direita, "é uma eleição entre um político que à esquerda é talvez o mais próximo do centro e um político que está à direita da direita e que se junta ao extremismo e, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre qual é a escolha".

Temas: Presidenciais 2026 António José Seguro André Ventura Donald Trump Gronelândia

Colunistas

opinião
Paulo Portas

Paulo Portas não tem dúvidas sobre em quem vai votar nas presidenciais: "Já temos um Trump nos EUA, escusamos de ter uma imitação de Trump em Portugal"

Há 30 min
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Hoje às 15:03
opinião
Manuel Serrano

O canário na mina da democracia na América

Hoje às 14:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

O Trumpolim em que o mundo se meteu

22 jan, 15:25
Mais Colunistas

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Ontem às 15:23

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Ontem às 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Hoje às 08:30

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Hoje às 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Hoje às 11:02

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Ontem às 08:11

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Hoje às 16:00

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Ontem às 09:01

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

Ontem às 14:15
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Hoje às 15:03

Dormir mais por antecipação ajuda quando se dorme pouco? Eis como funciona o sleep banking

Ontem às 16:00