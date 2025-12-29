António José Seguro em entrevista hoje na CNN Portugal

CNN Portugal
29 dez 2025, 16:17
“António Filipe tentou justificar a candidatura, mas vai dormir mal se for André Ventura e Marques Mendes a passar à segunda volta”

Candidato presidencial vai ser entrevistado por João Póvoa Marinheiro no Prime Time

António José Seguro vai estar esta segunda-feira no Prime Time da CNN Portugal, que arranca às 22:00.

Seguro é um dos candidatos presidenciais que as sondagens apontam como tendo reais possibilidades de chegar a uma segunda volta, sendo a única figura de esquerda nessa situação.

A entrevista vai ser dirigida por João Póvoa Marinheiro e pretende perceber melhor as posições de António José Seguro, nomeadamente antes de a campanha arrancar oficialmente.

Para estas eleições há 11 candidatos confirmados: Gouveia e Melo, Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura e a do pintor e músico Manuel João Vieira.

Estas são assim as eleições presidenciais com mais candidatos na história da democracia portuguesa. Até ao momento, as mais disputadas tinham sido em 2016, com dez candidatos.

A primeira volta das eleições presidenciais realiza-se em 18 de janeiro.

Temas: Presidenciais 2026 António José SAeguro Candidatos

Política

02:07

Rui Rio e Manuel Pizarro formam bloco central de apoio a Gouveia e Melo em campanha no Porto

Ontem às 22:46
01:57

Cotrim de Figueiredo foi a Pedrógão Grande dizer que quer ser conhecido como o presidente "que ajudou a resolver problemas"

Ontem às 22:45
02:17

Marques Mendes desvaloriza queda nas intenções de voto e diz que "as sondagens também falham"

Ontem às 22:44
02:11

Ventura diz que Ana Paula Martins "já não devia estar em funções"

Ontem às 22:44
Mais Política

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41