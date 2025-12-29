António José Seguro em entrevista hoje na CNN Portugal

29 dez 2025, 16:17

Candidato presidencial vai ser entrevistado por João Póvoa Marinheiro no Prime Time

António José Seguro vai estar esta segunda-feira no Prime Time da CNN Portugal, que arranca às 22:00.

Seguro é um dos candidatos presidenciais que as sondagens apontam como tendo reais possibilidades de chegar a uma segunda volta, sendo a única figura de esquerda nessa situação.

A entrevista vai ser dirigida por João Póvoa Marinheiro e pretende perceber melhor as posições de António José Seguro, nomeadamente antes de a campanha arrancar oficialmente.

Para estas eleições há 11 candidatos confirmados: Gouveia e Melo, Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura e a do pintor e músico Manuel João Vieira.

Estas são assim as eleições presidenciais com mais candidatos na história da democracia portuguesa. Até ao momento, as mais disputadas tinham sido em 2016, com dez candidatos.

A primeira volta das eleições presidenciais realiza-se em 18 de janeiro.