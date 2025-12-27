Ventura acusa Marcelo de "interferir e participar" na campanha eleitoral para as presidenciais

27 dez 2025, 17:55

Líder do Chega e candidato a Presidente da República quer Conselho de Estado só depois da segunda volta

O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, fez um “apelo final” ao Presidente da República para que adie a reunião do Conselho de Estado para a semana seguinte à segunda volta das presidenciais.

Considerando que nenhum facto novo sobre a situação na Ucrânia exige “a tomada de uma decisão” por parte do Presidente da República, André Ventura considerou que o Conselho de Estado marcado por Marcelo Rebelo de Sousa para 9 de Janeiro para analisar a situação internacional, deve se adiado para depois das eleições, já que dois dos seus membros – ele próprio e Marques Mendes – são membros daquele órgão.

André Ventura acusou ainda Marcelo Rebelo de Sousa de escolher a data de 9 de Janeiro, a dez dias das eleições presidenciais, “apenas para interferir e participar nesta campanha eleitoral” argumentando que “não é tolerável que assim seja”.

O líder do Chega defendeu ainda que, caso a reunião do Conselho de Estado “venha a existir” nessa data, então que seja feito pelos conselheiros de Estado um balanço do mandato de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, para analisar “o lugar a que conduziu Portugal na cena internacional”.

A segunda volta das eleições presidenciais, a verificar-se, realiza-se no dia 8 de Fevereiro.