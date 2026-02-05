André Ventura vai propor o adiamento das eleições presidenciais

Há 33 min

Câmara de Alcácer do Sal já adiou as eleições no seu concelho

A CNN sabe que André Ventura vai propor o adiamento das eleições deste domingo.

O candidato deve falar em breve e, nessa intervenção, vai tomar uma posição pública tendo em conta o agravamento geral das condições do tempo e a situação de calamidade em muitos municípios do país.

Esta manhã, António José Seguro já falou sobre o assunto, remetendo para os autarcas - como consta da lei - mas Ventura irá mais longe.

A CNN apurou que o candidato vai mesmo propor mesmo o adiamento da segunda volta, agendada para este domingo.

A Câmara de Alcácer do Sal já adiou as eleições no seu concelho.