Projeção CNN/TVI: abstenção na segunda volta deverá ficar entre os 37,5% e os 42,5%

Há 56 min

Na primeira volta a abstenção em território nacional fixou-se nos 38,5%

A abstenção da segunda volta destas eleições presidenciais deve ficar entre os 37,5% os 42,5% em território nacional, de acordo com a projeção da TVI/CNN Portugal.

Segundo a projeção, o número de votantes não deverá afastar-se muito da primeira volta a 18 de janeiro, dia em que a abstenção em território nacional fixou-se nos 38,5%. Em termos globais, a abtenção na primeira volta foi de 47,7%.

Até às 16:00, segundo a CNE, 45,50% dos eleitores tinham votado nesta segunda volta.