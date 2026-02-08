Projeção CNN/TVI: abstenção na segunda volta deverá ficar entre os 37,5% e os 42,5%

CNN Portugal , TFR
Há 56 min
Eleições Presidenciais 2026 (ANTONIO COTRIM/Lusa)

Na primeira volta a abstenção em território nacional fixou-se nos 38,5%

A abstenção da segunda volta destas eleições presidenciais deve ficar entre os 37,5% os 42,5% em território nacional, de acordo com a projeção da TVI/CNN Portugal.

Segundo a projeção, o número de votantes não deverá afastar-se muito da primeira volta a 18 de janeiro, dia em que a abstenção em território nacional fixou-se nos 38,5%. Em termos globais, a abtenção na primeira volta foi de 47,7%.

Até às 16:00, segundo a CNE, 45,50% dos eleitores tinham votado nesta segunda volta.

Temas: Presidenciais 2026 Abstenção Votos

Presidenciais 2026

Veja em tempo real para onde foram os votos de Marques Mendes, Cotrim, Gouveia e Melo (app CNN Portugal + TV)

Há 33 min
02:47

"Intensidade do embate político nesta campanha reduziu-se"

Há 36 min

Projeção CNN/TVI: abstenção na segunda volta deverá ficar entre os 37,5% e os 42,5%

Há 56 min
01:50
opinião
Pedro Tadeu

"A legitimidade política do próximo Presidente da República será muito mais reforçada"

Há 1h e 36min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

Ontem às 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

Ontem às 19:00

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Ontem às 13:11

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Ontem às 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

Ontem às 19:31

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

Ontem às 22:00

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Hoje às 08:00

Mau tempo: Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete com várias estradas inundadas

Ontem às 18:19

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Ontem às 00:15

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

6 fev, 17:16