Quer ver mais artigos, análises e reportagens da CNN Portugal no Google? Dizemos-lhe como

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CNN Portugal , AM
Há 1h e 43min
CNN Portugal

Escolha a CNN Portugal como a sua fonte preferencial de notícias no Google

Num ecossistema digital cada vez mais fragmentado, o Google passou a disponibilizar a funcionalidade “Fontes Preferenciais”, que permite aos utilizadores escolher os meios de comunicação que querem ver com maior destaque nos resultados de pesquisa, sobretudo em temas de atualidade. Na prática, funciona como uma fonte de preferência de notícias.

Assim sendo, a CNN Portugal pode ser definida como fonte de referência, fazendo com que os seus conteúdos surjam com maior frequência e visibilidade nas pesquisas dos utilizadores.

A funcionalidade não exige configurações complexas nem subscrições especiais, sendo ativada através de uma simples escolha nas definições da pesquisa Google.

Após a seleção, o utilizador passa a ver artigos, análises e reportagens da CNN Portugal com maior destaque.

A alteração pode ser feita em três passos: aceder à página de preferências de fontes do Google, selecionar a CNN Portugal na lista disponível e confirmar a escolha. A qualquer momento, a opção pode ser alterada ou removida nas definições da conta.

Benefícios exclusivos?
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As notícias da CNN Portugal passam a aparecer em primeiro após a escolha

A funcionalidade aplica-se a todos os dispositivos associados à conta Google e pretende dar mais controlo ao utilizador sobre as fontes que aparecem nos resultados.

Temas: Preferência de fonte de notícias Fontes preferenciais CNN Portugal Google Notícias
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Tecnologia

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