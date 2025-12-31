Explosão provoca colapso parcial de prédio no centro de Lisboa

Daniela Rodrigues
31 dez 2025, 10:55

Edifício de três andares estava alugado a estudantes e não estaria ninguém no prédio aquando da explosão

Uma explosão provocou, esta quarta-feira, o colapso parcial de um prédio no centro de Lisboa. O alerta foi dado pelas 07:30.

A TVI e CNN PORTUGAL sabem que a explosão terá sido causada por uma fuga de gás. Na sequência do incidente, o prédio afetado colapsou na zona interior até ao nível do primeiro andar. Por motivos de segurança, o edifício e um prédio adjacente foram evacuados.

Os Bombeiros do Regimento de Sapadores de Bombeiros (RSB) estão a combater o incêndio provocado pela explosão, enquanto a PSP mantém o perímetro de segurança e coordena as operações no local.

Várias viaturas estacionadas nas imediações ficaram danificadas devido aos destroços projetados, e alguns edifícios em frente registaram janelas partidas pelo impacto da explosão.

Até ao momento, não há registo de vítimas. O edifício de três andares, que fica perto de universidades, estava alugado a estudantes, que estariam fora por causa das épocas festivas.

A situação continua em atualização, com as autoridades a avaliarem a estabilidade das estruturas afetadas e as causas exatas do incidente.

Temas: Prédio Explosão Lisboa

Relacionados

Nove mortos e 215 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR

Explosão de gás numa casa em Alcobaça provoca um ferido

País

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Há 12 min
02:41

Incêndio em garagem: 100 pessoas retiradas, 32 carros e cinco motas destruídos

Há 21 min

Ministério Público abre inquérito a caso de utente que morreu no Seixal à espera de socorro

Há 1h e 17min
07:19

Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"

Há 1h e 29min
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00