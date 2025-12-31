Explosão provoca colapso parcial de prédio no centro de Lisboa

31 dez 2025, 10:55

Edifício de três andares estava alugado a estudantes e não estaria ninguém no prédio aquando da explosão

Uma explosão provocou, esta quarta-feira, o colapso parcial de um prédio no centro de Lisboa. O alerta foi dado pelas 07:30.



A TVI e CNN PORTUGAL sabem que a explosão terá sido causada por uma fuga de gás. Na sequência do incidente, o prédio afetado colapsou na zona interior até ao nível do primeiro andar. Por motivos de segurança, o edifício e um prédio adjacente foram evacuados.

Os Bombeiros do Regimento de Sapadores de Bombeiros (RSB) estão a combater o incêndio provocado pela explosão, enquanto a PSP mantém o perímetro de segurança e coordena as operações no local.

Várias viaturas estacionadas nas imediações ficaram danificadas devido aos destroços projetados, e alguns edifícios em frente registaram janelas partidas pelo impacto da explosão.

Até ao momento, não há registo de vítimas. O edifício de três andares, que fica perto de universidades, estava alugado a estudantes, que estariam fora por causa das épocas festivas.

A situação continua em atualização, com as autoridades a avaliarem a estabilidade das estruturas afetadas e as causas exatas do incidente.