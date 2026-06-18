Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

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A descida acontece depois de o Irão ter confirmado a assinatura do acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente

Os preços dos combustíveis deverão voltar a aliviar na próxima semana, com a gasolina a descer cerca de 6 cêntimos e o gasóleo a registar uma queda mais acentuada, na ordem dos 11 cêntimos, segundo fonte da Anarec à CNN Portugal. A evolução acompanha a descida recente do preço do petróleo nos mercados internacionais.

O Brent, referência europeia, caiu 3% antes da abertura das bolsas europeias, para 77,1 dólares por barril, após a assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.

Já pelas 06:25 desta quinta-feira (07:25 em Lisboa), o crude recuava 3,02%, fixando-se nos 77,15 dólares por barril, o valor mais baixo desde o início de março. Também o petróleo WTI, referência norte-americana, registava uma queda de 3,2%, para cerca de 74,3 dólares por barril.

A descida acontece depois de o Irão ter confirmado a assinatura do acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente, numa decisão também anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que o memorando entra em vigor de forma imediata. Segundo explicou, o Irão vai reabrir de imediato o Estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos suspendem o bloqueio naval.