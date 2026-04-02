Preços do petróleo disparam após Trump prometer continuar a guerra e ameaçar bombardear centrais elétricas iranianas

2 abr, 03:42

O mercado de ações norte-americano também sinalizou descontentamento com o discurso

O discurso televisivo de Donald Trump não conseguiu acalmar os mercados energéticos agitados pela guerra no Irão, com o preço do petróleo a subir nos minutos seguintes à sua intervenção.

O preço do Brent, o referencial global do petróleo, disparou mais de 4% para acima de 105 dólares por barril, depois de Trump prometer continuar o conflito por mais algumas semanas — e de renovar a ameaça de bombardear centrais elétricas iranianas caso Teerão não aceite as suas exigências.

O WTI, o referencial norte-americano do petróleo, subiu mais de 3% após o discurso, para mais de 103 dólares por barril.

Desde o início da guerra, há mais de um mês, o Irão encerrou efetivamente o Estreito de Ormuz, que transporta cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo. Isto desencadeou uma crise energética global, elevando os preços do petróleo e empurrando os preços da gasolina nos EUA para acima de 4 dólares por galão.

No entanto, Trump, durante o seu discurso de quarta-feira, minimizou o impacto, insistindo que os EUA não “precisam” do estreito e dando a entender que estava disposto a terminar a guerra sem restaurar o acesso à via marítima. Essa tarefa, disse, deveria ser assumida pelos aliados norte-americanos.

A reação imediata dos mercados suscitou uma resposta sarcástica da comentadora conservadora Ann Coulter, que publicou um ecrã dos futuros do petróleo em alta na X e escreveu: “O magnífico discurso de Trump teve resultados! Muito bem, Sr. Presidente!”

O mercado de ações norte-americano também sinalizou descontentamento com o discurso durante o comércio fora de horas, com os futuros do Dow Jones e do S&P 500 a caírem.