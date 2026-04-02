Preços do petróleo disparam após Trump prometer continuar a guerra e ameaçar bombardear centrais elétricas iranianas

CNN , Adam Cancryn
2 abr, 03:42
O presidente dos EUA, Donald J. Trump, faz um discurso dirigido a toda a nação sobre o Irão. EPA/DOUG MILLS / POOL

O mercado de ações norte-americano também sinalizou descontentamento com o discurso

O discurso televisivo de Donald Trump não conseguiu acalmar os mercados energéticos agitados pela guerra no Irão, com o preço do petróleo a subir nos minutos seguintes à sua intervenção.

O preço do Brent, o referencial global do petróleo, disparou mais de 4% para acima de 105 dólares por barril, depois de Trump prometer continuar o conflito por mais algumas semanas — e de renovar a ameaça de bombardear centrais elétricas iranianas caso Teerão não aceite as suas exigências.

O WTI, o referencial norte-americano do petróleo, subiu mais de 3% após o discurso, para mais de 103 dólares por barril.

Desde o início da guerra, há mais de um mês, o Irão encerrou efetivamente o Estreito de Ormuz, que transporta cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo. Isto desencadeou uma crise energética global, elevando os preços do petróleo e empurrando os preços da gasolina nos EUA para acima de 4 dólares por galão.

No entanto, Trump, durante o seu discurso de quarta-feira, minimizou o impacto, insistindo que os EUA não “precisam” do estreito e dando a entender que estava disposto a terminar a guerra sem restaurar o acesso à via marítima. Essa tarefa, disse, deveria ser assumida pelos aliados norte-americanos.

A reação imediata dos mercados suscitou uma resposta sarcástica da comentadora conservadora Ann Coulter, que publicou um ecrã dos futuros do petróleo em alta na X e escreveu: “O magnífico discurso de Trump teve resultados! Muito bem, Sr. Presidente!”

O mercado de ações norte-americano também sinalizou descontentamento com o discurso durante o comércio fora de horas, com os futuros do Dow Jones e do S&P 500 a caírem.

Temas: Preços do petróleo Trump Discurso Guerra no Irão Combustíveis

Economia

Semana começa com preços mais altos nos combustíveis e já há portugueses a atestar o depósito nas bombas espanholas

Hoje às 11:16
01:57

"Devíamos incentivar a aposta nas energias renováveis para não estarmos tão dependentes daquele estreito"

Ontem às 15:23
02:17

"Estamos perante a crise mais séria das nossas vidas"

Ontem às 14:49

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

Ontem às 09:37
Mais Economia

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Hoje às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

Ontem às 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

Ontem às 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Hoje às 08:11

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

Ontem às 09:37

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

Ontem às 16:35

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Hoje às 12:00

Rússia voltou a reivindicar controlo de uma região do leste da Ucrânia. A realidade é bem diferente

Ontem às 19:59

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Hoje às 11:00

Irão rejeita novo ultimato de Trump: "Abriram as portas do inferno"

Ontem às 23:29

"O corpo assume que vai para a guerra": o lado negro do fine dining que se tornou difícil de ignorar

Ontem às 12:00