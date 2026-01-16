O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Combustíveis, preços, inflação, gasolina, gasóleo. Foto: Uwe Lein/picture alliance via Getty Images

Os valores neste artigo já têm em conta as medidas fiscais temporárias

O preço do gasóleo vai 2,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 1 cêntimo, de acordo com o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

