Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Há 2h e 5min

Cotações internacionais do petróleo continuam a subir. Cerca de 30% só este fim de semana.

A semana começou com um aumento dos preços de venda dos combustíveis nas bombas de gasolina. Só amanhã, terça-feira, se saberá o aumento real dos preços médios em Portugal, mas as previsões do ACP apontavam para subidas na casa dos 20 cêntimos no litro de gasóleo e de 7,5 cêntimos na gasolina.

Acontece que, quando estas previsões foram avançadas, na manhã de sexta-feira, o preço internacional do petróleo (no índice de referência Brent) estava próximo dos 83 dólares por barril, o que significava um aumento de cerca de 15% numa semana. Só que, desde essa hora, a cotação internacional disparou, superando os 100 dólares por barril este domingo, dia em que chegou a negociar a 111 dólares por barril. Esta segunda feira, pelas 9 da manhã em Lisboa, negociava nos 108 dólares por barril.

De sexta de manhã para segunda-feira, o petróleo subiu assim quase 30%. E este crescimento não estava incorporado nos aumentos dos preços de venda finais previstos em 20 cêntimos esta segunda-feira.

Os automobilistas podem, pois, preparar-se mais para aumentos.

Este aumento acontece mesmo depois de o Governo anunciar um “desconto” nos impostos, que entrou também em vigor esta segunda-feira a aplicar na segunda-feira. Esse desconto é no entanto de 3,55 cêntimos e apenas sobre o gasóleo.

A subida de preços prevista para esta segunda feira terá sido a maior de sempre de uma semana para a outra. E acontece depois de Estados Unidos e Israel terem lançado um ataque contra o Irão há 11 dias, provocando retaliação do Irão também sobre países vizinhos que são grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, Iraque ou Catar. Houve não só bombardeamentos, como o Irão anunciou o “encerramento” do Estreito de Ormuz, impedindo a passagem de petroleiros pelo estreito por onde passa cerca de um quinto de toda a produção mundial de petróleo – e também de gás natural.