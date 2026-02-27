Gasóleo ⬆️⬆️⬆️; gasolina ⬆️⬆️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

CNN Portugal , AM
Há 1h e 9min
Combustíveis (Pexels)

Gasolina | +2 cêntimos

 Gasóleo | +3 cêntimos

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras

O preço do gasóleo vai subir 3 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 2 cêntimos, de acordo com o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Temas: Preço Gasóleo Preço Gasolina Aumento Combustíveis Preços Combustíveis Portugal Preço Final Combustíveis

