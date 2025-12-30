Gasóleo sobe 2,5 cêntimos em janeiro. Preço passa a ser de 1,47 euros por litro

Agência Lusa , AG
30 dez 2025, 11:05
Shell (EPA)

Preço da gasolina vai descer

O preço do gasóleo nos Açores aumenta 2,5 cêntimos por litro no início de 2026, enquanto a gasolina e o gás butano têm uma descida de 0,2 cêntimos, segundo um despacho publicado esta terça-feira em Jornal Oficial.

O executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

A partir de 1 de janeiro (quinta-feira), o preço do gasóleo rodoviário nos Açores é fixado em 1,474 euros por litro, o que representa uma subida de 2,5 cêntimos.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 2,5 cêntimos por litro no início do ano.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,103 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,913 euros por litro.

Já o preço da gasolina sem chumbo I.O. 95 octanas é fixado em 1,620 euros por litro no arquipélago, menos 0,2 cêntimos do que em dezembro (1,622 euros).

Também o gás butano, que passou a ter atualizações mensais este ano, regista uma descida de 0,2 cêntimos por quilo em janeiro.

O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,687 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 1,883 euros por quilo.

O gás butano canalizado custa 1,687 euros por quilo e o gás butano a granel 1,284 euros por quilo.

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

Em dezembro de 2024, o executivo açoriano aumentou o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 9,8 cêntimos por litro na gasolina e 5,8 cêntimos por litro no gasóleo.

São agora cobrados 59 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 40 cêntimos no caso do gasóleo.

Em 05 de junho, o executivo açoriano já tinha aumentado a taxa ISP em 2,7 cêntimos por litro na gasolina e 10 cêntimos no gasóleo.

O mesmo aconteceu em março de 2023, em que o ISP subiu 10 cêntimos nos Açores nos dois combustíveis.

O imposto tinha baixado, na região, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo, em agosto de 2022, depois de ter registado também reduções em novembro de 2021 e abril de 2022.

Temas: Preço dos combustíveis Preços Açores Gasolina Gasóleo

Economia

Nunca se tinha consumido tanta eletricidade. Consumo de energia elétrica bate recorde na terça-feira

Ontem às 19:06

Autoridade dos Transportes diz que muitos terminais rodoviários não cumprem regras

Ontem às 12:52

Acesso ao subsídio de mobilidade só sem dívidas ao Fisco e Segurança Social

Ontem às 12:26

Governo apresentará nova proposta sobre prémio salarial em breve

Ontem às 12:08
Mais Economia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41