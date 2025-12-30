Gasóleo sobe 2,5 cêntimos em janeiro. Preço passa a ser de 1,47 euros por litro

30 dez 2025, 11:05

Preço da gasolina vai descer

O preço do gasóleo nos Açores aumenta 2,5 cêntimos por litro no início de 2026, enquanto a gasolina e o gás butano têm uma descida de 0,2 cêntimos, segundo um despacho publicado esta terça-feira em Jornal Oficial.

O executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

A partir de 1 de janeiro (quinta-feira), o preço do gasóleo rodoviário nos Açores é fixado em 1,474 euros por litro, o que representa uma subida de 2,5 cêntimos.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 2,5 cêntimos por litro no início do ano.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,103 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,913 euros por litro.

Já o preço da gasolina sem chumbo I.O. 95 octanas é fixado em 1,620 euros por litro no arquipélago, menos 0,2 cêntimos do que em dezembro (1,622 euros).

Também o gás butano, que passou a ter atualizações mensais este ano, regista uma descida de 0,2 cêntimos por quilo em janeiro.

O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,687 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 1,883 euros por quilo.

O gás butano canalizado custa 1,687 euros por quilo e o gás butano a granel 1,284 euros por quilo.

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

Em dezembro de 2024, o executivo açoriano aumentou o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 9,8 cêntimos por litro na gasolina e 5,8 cêntimos por litro no gasóleo.

São agora cobrados 59 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 40 cêntimos no caso do gasóleo.

Em 05 de junho, o executivo açoriano já tinha aumentado a taxa ISP em 2,7 cêntimos por litro na gasolina e 10 cêntimos no gasóleo.

O mesmo aconteceu em março de 2023, em que o ISP subiu 10 cêntimos nos Açores nos dois combustíveis.

O imposto tinha baixado, na região, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo, em agosto de 2022, depois de ter registado também reduções em novembro de 2021 e abril de 2022.