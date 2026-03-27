Combustíveis descem na próxima semana

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 2h e 3min
Combustíveis (Getty Images)

 

 

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento

O preço do gasóleo vai descer 1 cêntimo a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai descer 2,5 cêntimos, de acordo com a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) à Lusa.

Os preços têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,904 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,055 euros por litro.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

 

Temas: Preço dos Combustíveis Preço do gasóleo Preço da gasolina Gasóleo Gasolina

Dinheiro

Combustíveis descem na próxima semana

Há 2h e 3min

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

Há 2h e 21min

Mau tempo: seguradoras já pagaram 260 milhões de euros de um total de mil milhões de prejuízos cobertos

Ontem às 20:05

Crédito à habitação acelera em fevereiro pelo 25.º mês consecutivo para 111.658 milhões

Ontem às 12:56
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Morreu Noelia Castillo, a jovem paraplégica que esperou 601 dias pela eutanásia

Ontem às 19:43

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Ontem às 08:00

Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão

Ontem às 08:55

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Ontem às 07:00

Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

Ontem às 09:50

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

25 mar, 07:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Trump está perplexo por o Irão não pôr fim à guerra que ele próprio começou

Ontem às 17:50

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

25 mar, 12:25

Europa arrisca-se a ficar "no centro da crise energética" e Portugal "tem sido muito lento a tomar medidas"

Hoje às 07:00

Petróleo desce ligeiramente após novas declarações de Trump: preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:18

Arqueólogo poderá ter descoberto os restos mortais de D’Artagnan

Ontem às 20:18