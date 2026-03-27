Combustíveis descem na próxima semana

Há 2h e 3min

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento

O preço do gasóleo vai descer 1 cêntimo a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai descer 2,5 cêntimos, de acordo com a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) à Lusa.

Os preços têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,904 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,055 euros por litro.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.