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Reabertura do Estreito de Ormuz com impacto nos combustíveis: preços vão descer ainda mais do que se pensava

CNN Portugal , AG
Há 1h e 1min
Shell (EPA)

Esperança na retoma do fluxo de petróleo está a agradar e muito aos mercados

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O anúncio da abertura completa do Estreito de Ormuz teve um impacto brutal no preço do petróleo, que caiu a pique, resultando numa revisão das previsões de preços dos combustíveis.

De acordo com nova estimativa da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), o gasóleo deve descer 13 cêntimos e a gasolina 3 cêntimos, sendo que esses valores eram, ao final da manhã desta sexta-feira, referentes a descidas de 10 e 1 cêntimos, respetivamente.

O preço final a ser aplicado na segunda-feira poderá ainda sofrer nova revisão, até porque continuam a ser feitas afirmações que estão a encorajar um pequeno regresso à normalidade, o que ajuda a retomar o fluxo de petróleo.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Temas: Preço dos combustíveis Gasolina Gasóleo
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