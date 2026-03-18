opinião
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD

O dilema económico do teto nos combustíveis

Há 31 min

A escalada recente dos preços dos combustíveis, impulsionada pela tensão militar entre os Estados Unidos e o Irão, voltou a colocar no centro da mesa uma questão recorrente em períodos de choque energético: deve o Estado impor um teto máximo ao preço pago pelo consumidor?

A resposta parece socialmente apelativa quando o impacto é imediato no orçamento das famílias e das empresas. Impedir que um bem essencial se torne excessivamente penalizador para quem dele depende diariamente é uma preocupação moral legítima. Foi essa lógica que levou a Croácia a voltar a limitar administrativamente os preços e que já tinha conduzido a Hungria à adoção de uma solução semelhante.

Mas, em economia, o desenho da medida é tudo. Um teto só é sustentável se for acompanhado por controlo semanal rigoroso das margens de distribuição, garantindo que o preço administrado não eleve os custos de aquisição acima da margem viável para os operadores. Mesmo assim, a medida continua a ser arriscada: as quantidades disponíveis podem diminuir, apesar da vigilância contínua das margens. A única forma de tornar os tetos aos preços realmente viáveis é compensar os distribuidores pelo diferencial entre a receita efetivamente arrecadada e aquela que teriam obtido em condições normais de mercado, sem intervenção do Estado. Se os custos se sobrepuserem às margens, o efeito torna-se perverso. Vender deixa de ser economicamente racional para parte dos distribuidores. Quando isso acontece, o mercado reage de forma previsível, diminuindo as quantidades disponíveis, e esta solução pode representar uma despesa adicional inviável para o Estado português.

Ao fixar um preço abaixo do equilíbrio de mercado sem ajustar permanentemente a realidade dos custos internacionais, cria-se um incentivo involuntário à retração da oferta. Menor margem traduz-se em menor incentivo ao abastecimento, sobretudo num setor em que logística, armazenamento e rotação financeira são determinantes.

É por isso que qualquer teto exige monitorização contínua e elevada capacidade técnica de atualização. Sem essa vigilância, a proteção ao consumidor pode transformar-se em escassez nos postos de abastecimento ou em desorganização parcial da distribuição.

Em Portugal, os revendedores veriam uma medida deste tipo com resistência. No mínimo, com muita reserva. O setor opera com margens relativamente limitadas e qualquer compressão administrativa que não acompanhe semanalmente a evolução dos preços internacionais tenderia a ser percecionada como risco operacional.

Politicamente, num Governo liderado pelo Partido Social Democrata, a solução mais provável continuará a passar por instrumentos menos intrusivos: alívio fiscal temporário, escrutínio de margens ou reforço da transparência concorrencial.

O teto pode oferecer previsibilidade e aliviar pressão inflacionista. Mas só funciona se proteger consumidores sem tornar economicamente inviável abastecer o mercado.

Quando o preço deixa de refletir minimamente os custos, o problema já não é pagar mais. É poder deixar de haver produto suficiente.

Temas: Preço dos combustíveis Gasolina Gasóleo Combustíveis

Colunistas

opinião
João Rodrigues dos Santos

O dilema económico do teto nos combustíveis

Há 31 min
opinião
Filipe Santos Costa

Que Se Lixem As Eleições | O que podemos aprender com as Guerreiras do K-Pop

Hoje às 09:00
opinião
Anselmo Crespo

Vamos falar dos sindicatos?

Ontem às 21:38
opinião
João Ferreira Dias

O Género e o regresso das guerras culturais

Ontem às 21:02
Mais Colunistas

Mais Lidas

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

Hoje às 08:00

Navio de assalto anfíbio dos EUA com milhares de fuzileiros está a caminho do Médio Oriente

Ontem às 15:06

Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

Ontem às 16:57

PJ desfaz rede milionária de falsa venda de imóveis de luxo na Grande Lisboa 

Hoje às 10:21

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

16 mar, 17:27

Drones ucranianos "afundam" fragata da NATO em exercício na costa portuguesa

Ontem às 21:00

Do linguado de Eanes ao Pêra Manca de Cavaco. Como foi o primeiro dia de cada Presidente da República eleito em democracia

9 mar, 12:00

Insólito: CAF penaliza Senegal e afinal é Marrocos o vencedor da CAN cuja final foi jogada há dois meses

Ontem às 21:54

Era procurado há mais de 12 anos no Brasil por falsificação de documentos. Foi apanhado pela PJ em Cascais

Ontem às 17:09

Portuguesa espancada e assaltada por colonos israelitas na Cisjordânia. Governo garante que está "bem e em segurança"

Ontem às 18:27

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:19

Inspeção-geral de Finanças abandona grupo do Ministério Público criado para prevenir fraudes com fundos europeus

Hoje às 07:00