Combustíveis continuam a subir: preço médio do gasóleo já atingiu a barreira dos dois euros

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Aumento pode ainda ser maior com o passar da semana

Os preços dos combustíveis em Portugal vão continuar a subir na próxima semana, sendo que a perspetiva é de que o preço médio possa ultrapassar, pela primeira vez desde a crise energética desencadeada pela guerra, os 2 euros por litro. Valores desta quarta-feira apontam para um aumento de cerca de 8 cêntimos por litro num só dia, de terça para quarta-feira, com a gasolina 95 a subir 7 cêntimos no mesmo período, segundo fonte do mercado consultada pela CNN Portugal.

Claro que os preços ainda podem flutuar, mas a guerra parece estar para durar e dificilmente a tendência será de descida, pelo menos na próxima segunda-feira.

Este aumento acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e nos aumentos divulgados à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis ANAREC tendo em conta os valores da abertura do mercado, a semana abriu com a gasolina 95 a custar 1,849 euros, enquanto o gasóleo abriu a custar 1,915 euros.

Ora, tendo em conta os aumentos perspetivados, o preço médio da gasolina 95 está agora nos 1,93 euros, enquanto o do gasóleo atingiu a barreira dos 2 euros.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.