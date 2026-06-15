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Preço dos combustíveis poderá descer entre 15 a 20 cêntimos se o petróleo se mantiver abaixo dos 85 dólares

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 58min
Combustíveis (Getty Images)
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ANAREC sublinha, porém, que o preço do crude é apenas uma das componentes que influenciam o custo final dos combustíveis

A manutenção do preço do petróleo em torno dos 80 dólares por barril poderá traduzir-se numa descida significativa dos combustíveis em Portugal já na próxima semana. Segundo estimativas da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), a redução poderá situar-se entre os 15 e os 20 cêntimos por litro, embora existam vários fatores que ainda impedem previsões mais exatas.

"Poderemos estar a falar de uma descida entre os 15 e os 20 cêntimos de uma forma direta. Mas temos de ter em conta que há depois um conjunto de situações por contabilizar”, adianta à CNN Portugal fonte da associação.

A ANAREC considera, porém, pouco provável que essa descida se reflita integralmente nos postos de abastecimento já na próxima atualização dos preços. A estimativa mais prudente aponta para uma redução próxima dos 15 cêntimos por litro, mas a associação sublinha que o preço do crude é apenas uma das componentes que influenciam o custo final dos combustíveis.

Além da matéria-prima, entram nas contas outros elementos, como aditivos e diversos produtos utilizados no processo de refinação, cujos preços também registaram aumentos significativos. Por esse motivo, a evolução do barril de petróleo não se traduz automaticamente numa descida proporcional do preço pago pelos consumidores.

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De acordo com a ANAREC, apenas quando começarem a chegar as previsões completas dos mercados será possível avaliar com maior precisão o impacto da atual queda do petróleo nos combustíveis.

Os preços do petróleo caíram significativamente esta segunda-feira após o anúncio de um acordo entre EUA e Irão para o fim do conflito na região do Médio Oriente, atingindo os valores mais baixos desde o início de março.

O Brent, referência mundial do petróleo, desceu 4,9% para 83,05 dólares por barril, tendo fechado no domingo no seu nível mais baixo desde 5 de março, a primeira semana dos ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irão. O West Texas Intermediate, a referência do petróleo bruto dos EUA, desceu 5,4% para 80,30 dólares por barril. Ambos caíram cerca de 10 dólares na última semana.

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Temas: Preço dos combustíveis Combustíveis Preço do petróleo Barril de Brent Anarec

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