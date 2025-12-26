Combustíveis sobem na última semana do ano. Saiba quanto

CNN Portugal , AM
26 dez 2025, 10:42
Combustíveis, preços, inflação, gasolina, gasóleo. Foto: Uwe Lein/picture alliance via Getty Images

 Gasóleo | +0,5 cêntimo

 Gasolina | +1 cêntimo

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento

O preço do gasóleo vai subir 0,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 1 cêntimo, de acordo com o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

          

