Gasóleo dispara 23 cêntimos na próxima semana. Gasolina também sobe

Há 1h e 15min

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras

O preço do gasóleo vai subir 23 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 7,5 cêntimos, de acordo com o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

De recordar que o primeiro-ministro anunciou esta semana que o Governo vai avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana.

Ora, de acordo com o mercado, isso deve mesmo acontecer, pelo menos no caso do gasóleo, que fica bem acima do valor. Luís Montenegro não foi claro sobre o que poderia acontecer caso a subida do valor não se verificasse em ambos os combustíveis.