"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 9min

Alguns clientes podem aderir ao programa “Botija Solidária” para beneficiarem de uma comparticipação no preço

Os preços do gás de botija vão ter um "grande aumento" esta quarta-feira, diz a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC). “A partir desta quarta-feira irá haver um grande aumento nas garrafas de gás: cerca de 3 euros relativamente à garrafa de 13 kg e 15 euros na de 45 kg. Portanto, vai impactar muito o orçamento familiar das famílias que necessitam desta fonte de energia para sobreviver”, afirma a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, à CNN Portugal.

Este aumento surge depois de vários meses sem oscilações relevantes, como assinala Mafalda Trigo, ao contrário do que tem acontecido com combustíveis como a gasolina e o gasóleo. 

De acordo com dados do simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço de uma garrafa de GPL de 13 quilos (butano) situava-se, a 1 de dezembro do ano passado, nos 32,46 euros. Já uma garrafa de 45 quilos (propano) atingia os 111,82 euros.

Perante este cenário, o Governo anunciou o relançamento do programa “Botija Solidária”, com o objetivo de reforçar o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade económica. A medida já entrou em vigor em todo o território nacional e prevê um aumento da comparticipação para 25 euros por botija durante os próximos três meses.

“É com este espírito que anuncio aqui a decisão que tomámos de, em primeiro lugar, aumentar a comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária para os próximos três meses”, afirmou Luís Montenegro no Parlamento.

Até aqui, o apoio estava fixado em 15 euros, valor que já tinha sido atualizado face aos 10 euros inicialmente previstos. Segundo um despacho publicado em janeiro, o programa conta com uma dotação máxima global de 2,065 milhões de euros para este ano.

Para beneficiar do apoio, os consumidores elegíveis, nomeadamente beneficiários de determinadas prestações sociais, devem guardar a fatura da compra da botija com número de contribuinte e solicitar posteriormente o reembolso junto de uma junta ou união de freguesias aderente.

Temas: Preço do gás ANAREC Aumentos Botijas de gás ERSE

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