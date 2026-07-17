MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Preço das casas dispara para novo máximo: m2 sobe quase 17% e Lisboa aproxima-se dos 5.000 euros

Agência Lusa , TFR
Há 56 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Dos 308 municípios do país, 56 apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional

O preço mediano de alojamentos familiares foi de 2.076 euros por metro quadrado (euro/m2) em 2025, representando um aumento de 16,8% face ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

No ano passado, o preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (3.439 euro/m2), Algarve (3.139 euro/m2), Península de Setúbal (2.596 euro/m2), Região Autónoma da Madeira (2.500 euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (2.305 euro/m2), de acordo com as Estatísticas da Construção e Habitação relativas a 2025.

Dos 308 municípios do país, 56 apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional, localizados maioritariamente nas sub-regiões Grande Lisboa (todos os nove municípios), Península de Setúbal (todos os nove municípios), Algarve (14 dos 16 municípios) e Área Metropolitana do Porto (nove dos 17 municípios).

O município de Lisboa registou o preço mais elevado do país (4.875 euro/m2) e verificaram-se também valores superiores a 3.500 euro/m2 em Cascais (4.550 euro/m2), Oeiras (4.187 euro/m2), Loulé (3.993 euro/m2) e Lagos (3.801 euro/m2).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Preço das casas Habitação Lisboa Porto Instituto Nacional de Estatística
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Mulher morre após ter sido brutalmente agredida em casa. Marido é o principal suspeito

Há 1 min

Preço das casas dispara para novo máximo: m2 sobe quase 17% e Lisboa aproxima-se dos 5.000 euros

Há 56 min
04:11

Caos com exames. "Tutela está absolutamente desorientada" e "professores estão a ser atacados de várias maneiras"

Há 1h e 2min
01:49

"Ministo disse o que já sabíamos, que as provas estão corrigidas, mas isto não resolve o problema"

Há 1h e 5min
Mais País

Mais Lidas

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Ontem às 10:23

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Ontem às 22:07

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Ontem às 06:50

Exames nacionais. Pela primeira vez desde 1999 não se realizou a reunião para homologação das notas

Ontem às 15:48

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

15 jul, 16:29

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

Ontem às 19:41

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Ontem às 16:33

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Há 3h e 33min

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Ontem às 11:59

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

15 jul, 13:07

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Ontem às 21:47