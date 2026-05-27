Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Agência Lusa , TFR
Há 30 min
6. Praia dos Galapinhos, Setúbal (Foto: C. Assunção/Unsplash)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo um comunicado da concelhia de Setúbal do BE, está em causa um processo (4833/25.7T8STB), a correr no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, no qual os proprietários da Herdade da Comenda pretendem alterar os limites da propriedade para incluir o areal de cinco praias até à linha de água

O Bloco de Esquerda (BE) de Setúbal denunciou esta quarta-feira uma alegada tentativa de apropriação privada das praias da Albarquel, Esguelha, Rainha, Comenda e Rasca, através de uma ação judicial interposta pelos proprietários da Herdade da Comenda.

Segundo um comunicado da concelhia de Setúbal do BE, está em causa um processo (4833/25.7T8STB), a correr no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, no qual os proprietários da Herdade da Comenda pretendem alterar os limites da propriedade para incluir o areal das cinco praias até à linha de água.

“Aquilo que tem sido um usufruto público sem restrições desde sempre pela população do concelho, bem como por turistas de outros concelhos e até estrangeiros, poderá vir a ser uma lembrança do passado, face às intenções dos proprietários da Herdade da Comenda”, alerta o BE.

“Os setubalenses e não só, não podem ficar indiferentes a este assalto às nossas praias, proibindo-nos de as frequentar de forma livre sem restrições impostas por estes senhores. Exigimos um compromisso claro e assumido publicamente de todos os poderes diretamente envolvidos neste processo de não permitirem esta afronta ao direito de acesso a praias públicas”, acrescenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No comunicado, o BE acusa também a empresa Seven – Properties, proprietária da Herdade da Comenda, de procurar privatizar praias públicas em benefício de “meia dúzia de milionários”.

“Estas praias não estão à venda para servir meia dúzia de milionários, remetendo-nos quase para um gueto no período balnear, dificultando ainda mais o acesso a um bem público”, refere o comunicado do BE, lembrando o que se verificou com as praias de Troia, que ficaram inacessíveis para a grande maioria dos portugueses devido ao “preço exorbitante dos bilhetes”.

O BE salienta ainda que lançou a petição “Querem tirar-nos a praia da Albarquel! Areia e tudo!”, que já reuniu mais de 600 assinaturas, adiantando que o Coordenador Nacional do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, vai estar no domingo, às 12:00, na Praia da Albarquel para denunciar a alegada tentativa de “privatização” de algumas das principais praias de Setúbal.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Praias Setúbal Apropriação Comarca de Setúbal Bloco de esquerda

Relacionados

Solução para praias fechadas em Grândola pode não estar pronta antes do verão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Hospital de Faro recusa admissão de grávida com parto iminente. Ministra aguarda esclarecimentos da ULS e saúda intervenção do INEM

Há 4 min

Seguro promulga diploma que permite aprender a conduzir com tutor

Há 16 min

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Há 18 min

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Há 30 min
Mais País

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Ontem às 09:53

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Há 2h e 54min