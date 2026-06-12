Praias de Matosinhos vão ter 600 cadeiras e espreguiçadeiras gratuitas para banhistas

Há 43 min

Estes equipamentos serão instalados nas praias de Matosinhos, Leça da Palmeira, Aterro e Marreco, contribuindo para “uma maior qualidade de permanência, conforto e usufruto do espaço balnear”, assinalou

As praias de Matosinhos vão ter nesta época balnear, que arranca no sábado, 600 cadeiras de praia e para-ventos, 16 espreguiçadeiras e 12 camas de rede de utilização gratuita para os banhistas, anunciou esta sexta-feira a câmara local.

Na sua página oficial de Internet, a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, explicou que a colocação destes equipamentos, cedidos gratuitamente pelo Turismo de Matosinhos, tem por objetivo melhorar a experiência dos que frequentam as praias deste concelho, no distrito do Porto.

No total, serão distribuídas pelas praias 600 cadeiras de praia, 600 para-ventos, 57 para-ventos coletivos, 22 mudaki (cabine para mudar de roupa), 16 espreguiçadeiras e 12 camas de rede junto aos passadiços.

Estes equipamentos serão instalados nas praias de Matosinhos, Leça da Palmeira, Aterro e Marreco, contribuindo para “uma maior qualidade de permanência, conforto e usufruto do espaço balnear”, assinalou.

Além disto, a câmara reforçou equipamentos e serviços de apoio aos banhistas com a instalação de sanitários — incluindo unidades adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada —, a colocação de ecopontos, torres de vigia e painéis informativos e a afetação de nadadores-salvadores às praias sem concessão atribuída.

Já no âmbito das políticas de inclusão, a autarquia implementou o sistema ColorADD, através de sinalética adaptada para pessoas com daltonismo, garantindo uma comunicação mais acessível ao longo da orla costeira.

Antes do início desta época balnear, que arranca no sábado e termina a 13 de setembro, a autarquia fez a limpeza e regularização dos areais, a manutenção dos passadiços, a limpeza das zonas envolventes e dos parques de estacionamento e a melhoria dos acessos ao areal.

Este ano, Matosinhos tem 19 praias com bandeiras azuis, mais duas do que o ano anterior, 15 acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, 13 com qualidade de ouro e uma, a da Agudela, reconhecida como “Praia ZERO Poluição”.

“Com uma frente marítima cada vez mais qualificada e equipada para acolher residentes, visitantes e peregrinos que percorrem o Caminho Português da Costa, Matosinhos afirma-se como um dos principais destinos balneares do norte do país, reforçando a sua aposta na sustentabilidade, acessibilidade e qualidade ambiental”, apontou.

A época balnear arranca no sábado em 121 praias do Norte e a bandeira azul está presente em 83 praias, menos uma do que em 2025, sendo 73 praias costeiras e 10 fluviais.

Matosinhos e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, ambas com 19 bandeiras azuis, são os concelhos que concentram em 2026 um maior número de galardões, de acordo com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE).