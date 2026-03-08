Aqui, os campistas dormem entre sepulturas sem nome: a história sombria por trás de uma ilha paradisíaca

Há 31 min

Da costa de Perth, no sudoeste da Austrália, é possível ver uma imponente colina azul a sobressair no horizonte. Nalguns dias, parece tão próxima que dá para tocá-la. Noutros, fica escondida pela neblina ou por navios que passam.

“Às vezes, quer ser vista e, às vezes, quer se esconder nas sombras”, diz Glen Stasiuk, professor da Murdoch University e diretor do documentário de 2014 “Wadjemup: Black Prison - White Playground”. “É essa entidade. Ela tem um batimento cardíaco.”

A Ilha Rottnest, ou Wadjemup, como é conhecida pelo povo aborígene local Noongar, fica a 19 quilómetros da costa de Fremantle. Mais de 800 mil pessoas visitam-na todos os anos para desfrutar das praias de areia branca, águas cristalinas e quokkas nativas: um marsupial adorável, famoso no Instagram, que sorri nas selfies.

É um lugar espiritual para os guardiões tradicionais de Wadjemup, explica Len Collard, professor emérito da Universidade da Austrália Ocidental e ancião Noongar. “Na história Noongar”, explica, “quando as pessoas morrem, o seu espírito deixa o corpo e viaja para o oeste, para as ilhas, para o lugar dos fantasmas.”

“Wadjemup sempre foi uma morada dos espíritos”, explica Collard, “mas definitivamente tornou-se num lugar mais espiritual após o regime colonial, depois de se tornar o local com o maior número de mortes de aborígenes sob custódia na Austrália”.

Wadjemup como prisão aborígene

A ilha funcionou como prisão para meninos e homens indígenas durante 93 anos. Na foto: Um grupo de prisioneiros aborígenes não identificados em Rottnest, por volta de 1920. Biblioteca Estadual da Austrália Ocidental

Os aborígenes australianos são uma das civilizações mais antigas do planeta, tendo sido os guardiões da terra, dos mares e dos céus australianos, ou “País”, como eles chamam, por pelo menos 65 mil anos. A Grã-Bretanha reivindicou o leste da Austrália em 1770 e a sua primeira frota, composta principalmente por colonos condenados, chegou em 1788. Durante o período colonial que se seguiu, eclodiram conflitos violentos entre os povos aborígenes locais e os britânicos.

Wadjemup tornou-se numa prisão para rapazes e homens aborígenes em 1838. Os primeiros prisioneiros chegaram de barco, dormiram numa caverna costeira enquanto extraíam calcário e construíam a própria prisão.

A maioria dos detidos foi acusada de roubar gado ou rações de farinha, diz Stasiuk. Explica que o sistema já era “completamente estranho” para os homens e meninos, que foram acusados, presos e condenados numa língua que não entendiam. De repente, viram-se enviados para uma ilha, sem saber se ou quando veriam seus entes queridos novamente.

Alguns reclusos viajaram longas e traumatizantes distâncias, incluindo desde Kimberley, uma região do Outback a mais de 2000 quilómetros (1243 milhas) de distância. Stasiuk diz que aqueles que vinham do deserto nunca tinham visto o mar. Numa prática comum na época, de acordo com Collard, muitos foram transportados acorrentados pelo pescoço, braços e pernas.

Uma vez em Wadjemup, os prisioneiros eram obrigados a realizar trabalhos forçados, como extrair materiais e construir a infraestrutura da ilha. “O cais, as cabanas, a prisão, a casa do governador”, conta Stasiuk, “tudo isso foi construído por prisioneiros aborígenes”. Collard diz que essa construção ajudou a colónia a justificar os gastos com a criação da prisão, já que os aborígenes poderiam ser usados como mão de obra barata em projetos futuros depois de deixarem a ilha.

A vida nas celas não era mais fácil, e a prisão estava sobrelotada e repleta de doenças. As condições brutais foram agravadas pelas mãos de Henry Vincent, um superintendente particularmente “bárbaro”, segundo Stasiuk. “Vincent tinha só um olho e veio das guerras napoleónicas”, explica. “Acorrentava os homens nas celas, espancava os prisioneiros e disparava contra eles.”

Stasiuk explica que Vincent nunca foi condenado por nenhum desses crimes e uma rua na ilha continuou a ter o seu nome até 2022.

No final do século XIX, os apelos para fechar a prisão aumentaram, juntamente com a criação de mais prisões no continente e um desejo crescente de usar Wadjemup para fins recreativos. Em 1902, após 93 anos de funcionamento, a prisão foi oficialmente encerrada.

Quase quatro mil homens e meninos indígenas foram encarcerados em Wadjemup. Dos 373 que morreram lá, a maioria foi enterrada em sepulturas sem identificação.

Wadjemup como ponto turístico

Koora-Yeye-Boordawan-Kalyakoorl (Passado-Presente-Futuro-Para Sempre) é uma escultura localizada no final do cais principal da ilha, representando um guerreiro Noongar e uma baleia a saltar. Tim Campbell/Autoridade da Ilha Rottnest

Hoje, muitos dos turistas que visitam Wadjemup desconhecem a sua história angustiante. Pedalam pelas suas estradas largas sob o sol escaldante, mergulham nos seus recifes de coral ou passeiam pela cidade colonial com um gelado a escorrer pela mão. É um contraste gritante - este destino idílico e o seu passado enterrado e assombroso.

A ilha começou a reinventar-se como um ponto turístico logo após o encerramento da prisão, com o bloco principal de celas foi convertido num alojamento de férias em 1911. À medida que as paredes foram demolidas e o encanamento e a eletricidade instalados, o património do edifício foi destruído, afirma Collard. Mais do que isso, os turistas agora “pagavam por um quarto, deitavam-se numa cama e faziam amor onde esses homens tinham morrido”, explica.

Pior ainda, o cemitério com as sepulturas sem identificação dos reclusos que morreram tornou-se um parque de campismo conhecido como Tentland. Durante os 90 anos seguintes, os turistas dormiam a apenas meio metro acima de um dos maiores cemitérios indígenas da Austrália.

Stasiuk relata ter visitado Tentland na década de 1970 antes de conhecer a história. “Eu fui e fiquei doente”, recorda. “Então fui novamente e acabei no hospital. Eu não conseguia entender. Os médicos não conseguiam entender. Eu estava fisicamente saudável.” Então contou à sua avó. Ela teve uma resposta imediata. “É warra”, disse. “É ruim.”

Embora restos mortais tenham sido descobertos no local em 1970, foi somente em 2007 que o acampamento foi oficialmente fechado. Em 2018, a antiga prisão deixou de funcionar como resort turístico.

Agora, há várias opções de acomodações para acampar na Ilha Rottnest, sem nenhuma ligação com o local de Tentland.

Wadjemup como farol

O Farol de Bathurst é um dos dois faróis da Ilha Rottnest. Tim Campbell/Autoridade da Ilha Rottnest

Para o povo Noongar, como Collard, Wadjemup continua a ser profundamente simbólico. “É como uma sentinela”, detalha. “Um farol que lança luz para mostrar às pessoas que algo está lá.”

Stasiuk concorda, dizendo que é vital lembrar a história aborígene da ilha.

Em 2020, a Autoridade da Ilha Rottnest começou a facilitar o Projeto Wadjemup “para reconhecer formalmente a história da prisão e das mortes de aborígenes sob custódia na ilha por meio da revelação da verdade, cerimónias e memorialização”.

O projeto envolve honrar o cemitério, conservar o edifício original da prisão e realizar uma cerimónia cultural para facilitar a cura. O Wadjemup Wirin Bidi, ou Trilha Espiritual, foi realizado em 2024, com cerca de 200 aborígenes de todo o país a participar em cerimónias culturais privadas para dar descanso aos que estão enterrados na ilha e libertar os seus espíritos.

Esta história complexa funde-se com a identidade turística moderna da ilha na forma de passeios culturais aborígenes.

Um porta-voz da Autoridade da Ilha Rottnest refere à CNN que está empenhado em continuar a trabalhar com a comunidade aborígene “para garantir que a história da ilha seja partilhada de forma aberta e honesta”.

Casey Kickett é uma guia local Noongar, diretora da Koordas Crew e membro do Wadjemup Aboriginal Reference Group. A Koordas Crew organiza atividades para crianças, incluindo oficinas de pintura e passeios por trilhos na mata, que têm como objetivo apresentar às crianças o lado positivo da cultura de Wadjemup. Espera que isso as deixe mais abertas para aprender sobre as histórias mais sombrias quando forem mais velhas e estiverem prontas.

Kickett descreve o seu trabalho como um trampolim entre a bela ilha e a sua história trágica. Porque a ilha “é realmente um lugar lindo”, insiste Collard, ao reiterar o quanto adora visitar Wadjemup, apesar dos terrores que ali se desenrolaram.

“O meu povo está enterrado lá”, diz, “e gosto muito de ir lá e dizer olá a eles.”

Hoje, os turistas que visitam a Ilha Rottnest podem parar no Museu Wadjemup ou participar de vários passeios culturais conduzidos por guias aborígenes locais. Russell Ord/Autoridade da Ilha Rottnest

Kickett incentiva todos os turistas que visitam esta bela e complexa ilha a manterem-se seguros com um ritual simples. “Quando saltar do cais”, aconselha, “atire um pouco de areia para a água. Apresente-se ao país, aos nossos antepassados”.

Collard concorda. “Da próxima vez que for lá”, diz, “não se esqueça de ir até eles e dizer olá. Diga ao meu povo que sabe o que aconteceu com eles e que você, pessoalmente, fará o seu melhor para corrigir o passado no nosso presente”.