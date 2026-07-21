Desaconselhados banhos em praias de Penacova e Coimbra devido a derrame de resina no IP3

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 40min
Praia (Associated Press)
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Estão em curso "operações de contenção, limpeza e monitorização da qualidade da água no rio Mondego"

Os banhos em praias fluviais de Coimbra e Penacova encontram-se temporariamente desaconselhados devido ao derrame de resina no IP3, estrada que continua cortada nos dois sentidos e sem previsão de reabertura.

Os banhos estão temporariamente desaconselhados nas praias fluviais do Reconquinho, em Penacova, e do Rebolim e de Palheiros e Zorro, em Coimbra, por indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, com a medida a ter entrado em vigor a partir desta terça-feira, informaram aqueles dois municípios, em comunicados publicados nas redes sociais.

Aquelas três praias são banhadas pelo Mondego, tendo a decisão de desaconselhamento dos banhos resultado após uma avaliação de risco, na sequência do derrame que ocorreu no Itinerário Principal 3 (IP3), em Penacova, na segunda-feira, afirmou a Câmara de Coimbra.

A avaliação foi “efetuada em conjunto com o Delegado de Saúde Regional do Centro, em articulação com a Autoridade de Saúde da ULS [Unidade de Saúde Local] de Coimbra e com a Agência Portuguesa do Ambiente”, acrescentou.

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Segundo nota do município de Penacova, estão “em curso operações de contenção, limpeza e monitorização da qualidade da água no rio Mondego”.

A Câmara de Penacova afirmou ainda que foram realizadas análises à água e que a situação “está a ser acompanhada de perto pelas entidades competentes”.

De acordo com declarações de fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra à agência Lusa, o IP3 mantinha-se cortado por volta das 18:00, não havendo ainda previsão de reabertura daquela estrada que liga Coimbra a Viseu.

Fonte da Proteção Civil afirmou que uma rutura num camião que transportava resina levou ao derrame desta substância para a estrada, por volta das 11:30 de segunda-feira, tendo a circulação rodoviária ficado interdita, nos dois sentidos, cerca de uma hora depois.

“O líquido não é tóxico, nem inflamável, mas como foi uma quantidade considerável, continuam a decorrer trabalhos de contenção e de limpeza da substância derramada”, disse, na altura.

O trânsito está a ser desviado nos dois sentidos para a Estrada Nacional 2 (EN2).

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Temas: Praias fluviais Coimbra Penacova Banhos IP3
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