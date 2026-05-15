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Fim da interdição em Albufeira: praias do Inatel e dos Pescadores reabertas

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 2min
Praia

Descarga de águas residuais para o mar levou à interdição

As praias do Inatel e dos Pescadores, em Albufeira, foram reabertas a banhos, esta sexta, pondo fim à interdição que vigorava desde terça-feira devido a uma descarga de águas residuais para o mar, disse o capitão do porto de Portimão.

Em declarações à Lusa, Eduardo Pousadas Godinho disse que as autoridades de saúde comunicaram hoje cerca das 11:00 o fim da interdição a banhos, na sequência de análises que revelaram a inexistência de valores de contaminação prejudiciais para a saúde.

Fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) acrescentou à Lusa que se encontram “reunidas as condições para levantar o desaconselhamento a banhos”, coincidindo com o dia de arranque oficial da época balnear em Albufeira.

Na terça-feira, a Câmara de Albufeira indicou que a interdição foi determinada pela APA, após informação remetida pela Administração Regional de Saúde sobre “mais uma rotura detetada”, no domingo, na conduta da Estação Elevatória de Águas Residuais (ETAR).

O município afirmou na ocasião que a Águas do Algarve, responsável pela gestão do sistema multimunicipal de saneamento, já tinha concluído os trabalhos de reparação e que o caudal ficara estabilizado na noite de domingo, altura em que “cessou o encaminhamento temporário de águas residuais para o meio recetor”.

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A autarquia do distrito de Faro acrescentou que foram também implementadas “várias medidas complementares de mitigação e desinfeção do efluente encaminhado para o mar”.

Temas: Praia Inatel Praia Pescadores Albufeira Interditas a banhos Descarga de águas residuais
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