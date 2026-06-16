MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Incêndio consome bar em praia da Costa da Caparica

Agência Lusa , AG
Há 34 min
Bombeiros (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Fogo está circunscrito às imediações do estabelecimento

Cerca de duas dezenas de operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde num bar da praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, concelho de Almada, informou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 16:11 e o fogo está confinado ao bar de praia, não havendo risco de propagação.

De acordo com a mesma fonte, os prejuízos também estão circunscritos ao bar da praia do Dragão Vermelho.

Para o combate às chamas foram mobilizados um total de 21 operacionais apoiados por oito viaturas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Praia do Dragão Vermelho Almada Costa da Caparica Incêndio
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Incêndio consome bar em praia da Costa da Caparica

Há 34 min

Ministério Público trava PJ em série de detenções por auxílio à fuga de Vale de Judeus

Há 38 min

Pode ter sido o último com Saramago obrigatório e é o primeiro com correção digital. Exame de Português do 12.º não deixou alunos “intimidados”

Há 54 min

"Já não há caos nos aeroportos": Governo acredita num "verão mais tranquilo"

Há 2h e 31min
Mais País

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

Ontem às 20:24

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

Ontem às 19:08

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Ontem às 12:25

Bombardeiro estratégico dos EUA despenha-se minutos depois de descolar da Califórnia

Ontem às 20:28

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Ontem às 16:55

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Ontem às 07:58

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Hoje às 12:00

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Ontem às 20:14

Preço dos combustíveis poderá descer entre 15 a 20 cêntimos se o petróleo se mantiver abaixo dos 85 dólares

Ontem às 13:12

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

14 jun, 22:00

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08