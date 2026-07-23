Jovem de 21 anos morre em zona não vigiada de praia do Algarve

Há 36 min

Vítima foi retirada da água por populares já em paragem cardiorrespiratória

Um jovem de 21 anos morreu esta quinta-feira após ter entrado em dificuldades na água numa zona não vigiada da praia do Cabeço, no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17:15, tendo sido destacados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, do Projeto "SeaWatch" e do INEM.

A AMN explicou, em comunicado, que após chegarem ao local os "elementos do Projeto 'SeaWatch' constataram que a vítima tinha acabado de ser retirada da água por populares, com o auxílio dos nadadores-salvadores da concessão balnear mais próxima, encontrando-se em paragem cardiorrespiratória".

"De imediato, iniciaram manobras de reanimação, que foram posteriormente continuadas pela equipa do INEM, após a sua chegada ao local", pode ler-se.

A mesma fonte detalhou ainda que a vítima "foi retirada do areal com recurso à viatura Amarok do Projeto "SeaWatch", e posteriormente transportada para uma unidade hospitalar pelos elementos do INEM, sem que fosse possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito".