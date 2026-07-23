Jovem de 21 anos morre em zona não vigiada de praia do Algarve

Agência Lusa , AG
Há 36 min
Praia de Carcavelos (Getty Images)
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Vítima foi retirada da água por populares já em paragem cardiorrespiratória

Um jovem de 21 anos morreu esta quinta-feira após ter entrado em dificuldades na água numa zona não vigiada da praia do Cabeço, no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17:15, tendo sido destacados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, do Projeto "SeaWatch" e do INEM.

A AMN explicou, em comunicado, que após chegarem ao local os "elementos do Projeto 'SeaWatch' constataram que a vítima tinha acabado de ser retirada da água por populares, com o auxílio dos nadadores-salvadores da concessão balnear mais próxima, encontrando-se em paragem cardiorrespiratória".

"De imediato, iniciaram manobras de reanimação, que foram posteriormente continuadas pela equipa do INEM, após a sua chegada ao local", pode ler-se.

A mesma fonte detalhou ainda que a vítima "foi retirada do areal com recurso à viatura Amarok do Projeto "SeaWatch", e posteriormente transportada para uma unidade hospitalar pelos elementos do INEM, sem que fosse possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito".

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