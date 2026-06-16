Suspeitos de tráfico de droga desembarcam em Vila do Bispo. GNR apanha metade dos suspeitos

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Polícia Judiciária investiga tráfico de droga após alerta para desembarque na Praia da Boca do Rio

A Guarda Nacional Republicana recebeu, cerca das 06:30 desta terça-feira, uma denúncia sobre um possível desembarque na Praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, efetuado através de uma embarcação semirrígida.

Os suspeitos colocaram-se em fuga após o desembarque. Ainda assim, a GNR conseguiu apanhar sete homens, com idades entre os 21 e os 44 anos, entretanto identificados.

A TVI e CNN Portugal sabem que a ocorrência está a ser investigada no âmbito de uma suspeita relacionada com tráfico de droga.

As diligências prosseguem para apurar as circunstâncias do sucedido e identificar outros eventuais envolvidos.

A Polícia Judiciária deslocou-se ao local e irá assumir a investigação do caso.