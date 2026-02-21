Retomadas buscas por jovem desaparecido na Praia da Arrifana

Há 2h e 1min
Praia

Rapaz de 20 anos estava acompanhado de um amigo e deixou de ser visto depois de entrar na água

As buscas para encontrar o jovem que desapareceu na quinta-feira na Praia da Arrifana, em Aljezur, foram retomadas este sábado de manhã por terra e por mar, disse à Lusa o comandante da capitania do Porto de Lagos.

Hugo da Guia adiantou que estão envolvidas nas buscas três equipas por terra, com seis elementos, apoiados por um ‘drone’ (dispositivo aéreo não-tripulado), e uma equipa por mar, com três tripulantes.

Segundo o responsável, o perímetro das buscas – retomadas às 07:15 -, tem vindo a ser alargado diariamente para sul, face às correntes no local e ao que é expectável neste tipo de acidentes.

O jovem que desapareceu na quinta-feira, com cerca de 20 anos e de nacionalidade romena, estava acompanhado por um amigo, quando, após ter mergulhado, deixou de ser visto junto à rebentação na praia do concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

