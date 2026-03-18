Jovem de 16 anos morre após agressão em Loures. PJ chamada a investigar

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Vítima entrou em paragem cardiorrespiratória no hospital e acabou por não resistir

Um jovem de 16 anos morreu esta quarta-feira, em Loures, na sequência de uma agressão ocorrida na Praceta das Naus, junto ao café São Sebastião.

O alerta foi dado durante a tarde desta quarta-feira, tendo os Bombeiros Voluntários da Pontinha procedido ao transporte da vítima para unidade hospitalar. O jovem deu entrada em paragem cardiorrespiratória (PCR), acabando por não resistir.

As autoridades deslocaram-se ao local e iniciaram diligências para apurar as circunstâncias do caso.

De acordo com os dados recolhidos até ao momento, o jovem encontrava-se anteriormente numa residência na companhia de um primo, de 17 anos. No entanto, permanecem por esclarecer os contornos da agressão e se este familiar terá algum tipo de envolvimento no desfecho fatal.

Perante a suspeita de homicídio, foi acionado o protocolo habitual, tendo o caso sido comunicado à Polícia Judiciária, que ficará responsável pela investigação.

As autoridades continuam a recolher informações para determinar o que terá estado na origem da morte do jovem.