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Obras na estação do metro da Praça de Espanha obrigam a encerramento faseado dos cais

Agência Lusa , MFP
Há 32 min
Metro de Lisboa
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Apesar do encerramento dos cais de forma faseada, “a estação continuará em serviço durante todo o período de execução da obra”

A reabilitação da estação de metro da Praça de Espanha, em Lisboa, vai obrigar ao “encerramento faseado dos cais”, primeiro no sentido Santa Apolónia e, depois, em direção à Reboleira, na Amadora, avisou a empresa de transporte público.

“Numa primeira fase, entre 20 de julho e 10 de agosto, ficará encerrado o cais sentido Santa Apolónia, pelo que os comboios com destino a Santa Apolónia não efetuarão paragem na estação Praça de Espanha”, informou o Metropolitano de Lisboa (ML), ressalvando que o encerramento terá início na madrugada de 19 para 20 de julho e terá uma duração prevista de três semanas.

Posteriormente, numa segunda fase, entre 10 e 31 de agosto, será reaberto o cais em direção a Santa Apolónia e será encerrado o cais no sentido Reboleira, “período durante o qual os comboios com destino à Reboleira deixarão de efetuar paragem na estação Praça de Espanha”, expôs a ML.

A par do encerramento faseado dos cais da estação de metro da Praça de Espanha, a intervenção prevê “outras alterações operacionais relevantes”, como o encerramento do átrio Norte desde 29 de junho, com reabertura prevista para 27 de julho, data em que entrarão em funcionamento os novos elevadores, adiantou a empresa de transporte público.

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Também está previsto o encerramento do átrio Sul a partir de 24 de agosto, “o que implicará a transferência temporária do Posto de Venda para o átrio Norte, átrio que está dotado do novo elevador”.

De acordo com o ML, os trabalhos de reabilitação na estação da Praça de Espanha, da linha Azul que assegura a ligação entre Santa Apolónia e Reboleira (Amadora), já começaram e prevê-se que se prolonguem “até final de outubro”.

Apesar de se encerrar os cais de forma faseada, “a estação continuará em serviço durante todo o período de execução da obra”, reforçou a empresa.

“Esta intervenção tem como objetivo principal melhorar as condições de utilização e de conservação desta estação, através da reabilitação da totalidade do pavimento da estação, ao nível do átrio norte, átrio sul e cais”, expôs.

No âmbito do “encerramento faseado dos cais”, a empresa ML recomendou aos clientes que verifiquem antecipadamente qual o cais que se encontra encerrado e, “sempre que possível, deverão recorrer às estações Jardim Zoológico ou São Sebastião”, ou, em alternativa, poderão apanhar o comboio no cais em funcionamento até à estação seguinte, onde poderão efetuar o transbordo para um comboio no sentido pretendido.

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“A obra decorrerá em regime de 24 horas por dia, estando, durante o horário de funcionamento da estação, as áreas de intervenção devidamente delimitadas e sinalizadas, garantindo a segurança de trabalhadores e clientes”, adiantou.

Em comunicado, a empresa sublinhou que estas obras se inserem na estratégia de valorização das estações enquanto base essencial para a qualidade global do serviço de transporte público, com melhorias contínuas para responder às expectativas dos clientes e, assim, “reforçar o papel do Metro como eixo central da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa”.

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Temas: Praça de Espanha Estação Santa Apolónia Metro de Lisboa Estação Reboleira
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