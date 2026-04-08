Assalto a ourivesaria em lisboa rende mais de 40 mil euros , 

Suspeito está em fuga
Uma ourivesaria na Praça da Figueira, em Lisboa, foi assaltada na tarde de terça-feira, por volta das 17:40. O estabelecimento “Ourivesaria Dólar”, aberto ao público, foi alvo do roubo quando se encontrava em funcionamento normal.
O suspeito, um homem, partiu parte da montra com um objeto metálico e levou várias peças de joalharia, incluindo três relógios de marca Rolex e um fio em ouro, num valor superior a 40 mil euros.
Após o roubo, o suspeito terá abandonado o local numa trotineta.
As autoridades estão a investigar o caso.