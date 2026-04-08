Assalto a ourivesaria em Lisboa rende mais de 40 mil euros

Carolina Resende Matos
Há 49 min
PSP

Assalto a ourivesaria em lisboa rende mais de 40 mil euros , 
Ontem, terça-feira por volta das 17H40, na Praça da Figueira n°7B, no estabelecimento comercial "Ourivesaria Dólar", foi alvo de um roubo quando a ourivesaria se encontrava em horário normal de funcionamento. O suspeito, um homem partiu parte da montra com um objeto metálico e levou diversas peças de joalharia, entre elas 3 relógios de marca Rolex e 1 fio em ouro. 

O suspeito terá abandonado o local numa trotineta.

Suspeito está em fuga

Uma ourivesaria na Praça da Figueira, em Lisboa, foi assaltada na tarde de terça-feira, por volta das 17:40. O estabelecimento “Ourivesaria Dólar”, aberto ao público, foi alvo do roubo quando se encontrava em funcionamento normal.

O suspeito, um homem, partiu parte da montra com um objeto metálico e levou várias peças de joalharia, incluindo três relógios de marca Rolex e um fio em ouro, num valor superior a 40 mil euros.

Após o roubo, o suspeito terá abandonado o local numa trotineta.

As autoridades estão a investigar o caso.

Temas: Praça da Figueira Ourivesaria Dólar Assalto

Crime e Justiça

Assalto a ourivesaria em Lisboa rende mais de 40 mil euros

Há 49 min

"Podes devolver os 150€ que te enviei por engano?": PJ investiga nova burla, isto é o que você deve fazer

Ontem às 15:45

Professor de surf acusado de tentar matar nadador-salvador à facada em Albufeira

6 abr, 19:32

Mulher detida pela GNR por furtar estabelecimento comercial em Sines

6 abr, 12:52
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Uma estratégia "preparada há mais de 25 anos" e um segredo bem guardado dão ao Irão a inesperada resistência à "supremacia aérea" dos EUA

Ontem às 07:00

"Podes devolver os 150€ que te enviei por engano?": PJ investiga nova burla, isto é o que você deve fazer

Ontem às 15:45

Metade dos condutores é portuguesa, metade da frota é elétrica, as inconformidades são quase "inexistentes": revelados dados dos TVDE

Ontem às 12:35

Trump anuncia cessar-fogo de duas semanas com o Irão e espera chegar à paz total nesse período

Ontem às 23:48

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

5 abr, 22:00

Estes são os 10 pontos que servem de base para o cessar-fogo no Médio Oriente

Hoje às 00:39

"Cientistas, bibliotecas, arquivos, laboratórios, pessoas que trabalham nesses locais": são todos alvos de assassínios ordenados por Israel / EUA

Ontem às 12:09

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

5 abr, 19:00

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

5 abr, 15:09

Euromilhões: esta é a chave que vale 92 milhões

Ontem às 20:17

Liga dos Campeões: Sporting 0-1 Arsenal (fim do jogo)

Ontem às 18:54

Trump avisa Irão em pleno ultimato: "Uma civilização inteira vai morrer esta noite"

Ontem às 13:31