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O suspeito terá abandonado o local numa trotineta.

Assalto a ourivesaria em lisboa rende mais de 40 mil euros , Ontem, terça-feira por volta das 17H40, na Praça da Figueira n°7B, no estabelecimento comercial "Ourivesaria Dólar", foi alvo de um roubo quando a ourivesaria se encontrava em horário normal de funcionamento. O suspeito, um homem partiu parte da montra com um objeto metálico e levou diversas peças de joalharia, entre elas 3 relógios de marca Rolex e 1 fio em ouro.

Suspeito está em fuga

Uma ourivesaria na Praça da Figueira, em Lisboa, foi assaltada na tarde de terça-feira, por volta das 17:40. O estabelecimento “Ourivesaria Dólar”, aberto ao público, foi alvo do roubo quando se encontrava em funcionamento normal.

O suspeito, um homem, partiu parte da montra com um objeto metálico e levou várias peças de joalharia, incluindo três relógios de marca Rolex e um fio em ouro, num valor superior a 40 mil euros.

Após o roubo, o suspeito terá abandonado o local numa trotineta.

As autoridades estão a investigar o caso.