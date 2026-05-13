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Tem dinheiro aplicado em PPR? Cuidado, pode estar a perder dinheiro

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 21min
Dinheiro (Pexels)

Dados mostram que apenas uma minoria dos PPR superou a inflação, deixando muitos investidores a perder poder de compra apesar das vantagens fiscais associadas

Os Planos Poupança Reforma (PPR) continuam longe de garantir ganhos reais para muitos investidores. Apesar de existirem atualmente 1.105 PPR no mercado, a maioria não conseguiu superar a inflação nos últimos cinco anos, o que significa que muitos aforradores acabaram por perder poder de compra.

Os dados relativos a 2025, revelados pelo jornal ECO, mostram que os PPR com pelo menos um ano de existência registaram uma rendibilidade mediana de 2,5%, apenas ligeiramente acima da taxa média de inflação de 2,34%. Na prática, só 55% dos planos conseguiram gerar ganhos reais para os subscritores, enquanto cerca de metade ficou abaixo da evolução do custo de vida.

O cenário torna-se mais desfavorável quando o horizonte de investimento aumenta. Entre 2023 e 2025, os 933 PPR com histórico suficiente apresentaram uma rendibilidade anualizada mediana de 2,75%, abaixo da inflação média anualizada de 3,02% no mesmo período.

Já a cinco anos, os resultados são ainda mais penalizadores para os investidores. Os 884 PPR com pelo menos cinco anos de existência alcançaram uma rendibilidade anualizada mediana de apenas 1,9%, enquanto a inflação média anualizada foi de 3,61%. Em termos reais, quem investiu nestes PPR perdeu cerca de 1,7 pontos percentuais por ano.

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Apenas 13% dos PPR existentes conseguiram bater a inflação no período de cinco anos analisado. Mesmo entre os planos atualmente disponíveis para subscrição, só 21,6% superaram a inflação nesse horizonte temporal e menos de três em cada dez conseguiram fazê-lo ao longo de dez anos.

Temas: PPR Planos Poupança Reforma Inflação Dinheiro Reforma
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