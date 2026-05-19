Compromissos com PPP ferroviárias sobem 328% e pressão rodoviária duplica pedidos em tribunal para 2,4 mil milhões

Há 1h e 58min

REVISTA DE IMPRENSA | Segundo os números inscritos na Conta Geral do Estado de 2025, este crescimento é impulsionado sobretudo pelos novos contratos ferroviários e pela expansão de projetos no Metro do Porto

O Estado português está a atravessar uma nova fase no domínio das parcerias público-privadas (PPP), marcada por um forte aumento dos encargos no setor ferroviário e por uma crescente pressão das concessionárias rodoviárias em sede judicial, segundo o Jornal de Notícias.

Os compromissos com PPP ferroviárias deverão crescer 328% até 2027, o que representa mais 200 milhões de euros, num contexto em que projetos como a alta velocidade Porto-Lisboa e a futura parceria com a Metro do Porto estão no centro desta escalada. Em paralelo, o conjunto das PPP deverá traduzir-se num aumento global da fatura pública de 650 milhões de euros em apenas dois anos, equivalente a mais 50,5%.

Segundo os números inscritos na Conta Geral do Estado de 2025, este crescimento é impulsionado sobretudo pelos novos contratos ferroviários e pela expansão de projetos no Metro do Porto, incluindo novas ligações como a Ponte Ferreirinha. O documento evidencia um aumento expressivo dos compromissos assumidos pelo Estado entre 2024 e 2027.

Já no setor rodoviário, o cenário também é de forte pressão sobre as contas públicas. Os pedidos de reposição do equilíbrio financeiro (REF) e as ações arbitrais das concessionárias passaram de 1239 milhões para 2.359 milhões de euros num único ano, praticamente duplicando. A Brisa surge como um dos principais protagonistas deste aumento.