Jovem apanhado com "vários conteúdos" de pornografia com menores na Póvoa de Varzim

Há 46 min

Suspeito não tem antecedentes criminais e obteve os conteúdos através das redes sociais

Um homem de 27 anos foi detido na Póvoa de Varzim por suspeita da autoria de crimes de pornografia de menores, ocorridos em maio de 2025, com utilização de plataformas informáticas, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que as diligências de investigação realizadas “permitiram detetar na posse do detido vários conteúdos multimédia de pornografia, envolvendo menores, que o suspeito terá obtido através das redes sociais e aplicações de conversação instantânea”.

Acrescenta aquela polícia que o detido não tem antecedentes criminais e que vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.