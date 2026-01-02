Comece 2026 com as contas em dia. Sabe fazer um Orçamento Familiar? 

Alda Martins
2 jan, 15:27

Juntar a família e olhar para as despesas é um bom princípio até porque há bens que já estão mais caros

Janeiro é o mês certo para cuidar bem das suas Finanças Pessoais de 2026. 

Nada melhor que começar por um Orçamento Familiar. 

Já sabe que a inflação esperada são 2,1%, o que significa que, para não perder poder de compra, porque muito do que consumimos deve subir nesta percentagem, terá de ter um aumento na mesma percentagem, pelo menos. 

Pedimos a uma especialista em Finanças Comportamentais para nos dar uma ajuda. E nada melhor que um exemplo. 

Uma família com um filho em que o rendimento do casal são dois mil euros mensais. 

Vamos pegar nas despesas e dividi-las, entre mensais e periódicas. As primeiras são inevitáveis, as segundas acontecem pelo menos uma vez no ano (IMI, IUC, livros escolares, seguro multirriscos.) 

 

1. DESPESAS FIXAS (Mensais)

Categoria  

 

Valor (€)  

   

Renda / prestação da casa  

   

650  

   

Condomínio  

   

35  

   

Eletricidade  

   

75  

   

Água  

   

30  

   

Gás  

   

25  

   

Internet + TV + Telefone  

   

45  

   

Telemóveis (2 cartões)  

   

30  

   

Supermercado (alimentação base)  

   

320  

   

Passe de transportes / combustível  

   

90  

   

Seguro automóvel  

   

25  

   

Seguro de saúde  

   

50  

   

Farmácia / Medicação recorrente  

   

20  

   

Total Despesas Fixas: 1.395€  

 

2. DESPESAS PERIÓDICAS

Despesa anual  

   

Valor anual (€)  

   

1/12 (€)  

   

IMI  

   

300  

   

25  

   

IUC  

   

150  

   

12,50  

   

Livros escolares  

   

250  

   

20,83  

   

Seguro multirriscos habitação  

   

120  

   

10  

   

Total 1/12 Periódicas: 68,33€

 

Estes 68,33 euros são mensais, porque dividimos as despesas periódicas por 12, o que significa que todos os meses temos de retirar este valor porque nos fará falta.  

E depois há o tema do Fundo de Emergência, aquela poupança para coisas que acabam sempre por acontecer. Um furo no pneu do carro, uma ida ao médico, por exemplo.  

Para este exemplo usaremos 200€ como total da poupança por mês.

 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

Item  

   

Valor (€)  

   

Rendimento Mensal  

   

2 000€  

   

Despesas Fixas  

   

-1 395€  

   

Despesas 1/12 Periódicas  

   

-68 33€  

   

Fundo Emergência  

   

200€  

   

Saldo Final Disponível no mês: 336,67€  

 

Este é o valor que no nosso exemplo “sobra” e, se assim for, pode ser usado para:  

  • Despesas ocasionais 

  • Lazer 

  • Aumentar poupanças 

  • Amortizar crédito 

  • Reforço do fundo de emergência

 


