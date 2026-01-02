Comece 2026 com as contas em dia. Sabe fazer um Orçamento Familiar? 

2 jan, 15:27

Juntar a família e olhar para as despesas é um bom princípio até porque há bens que já estão mais caros

Janeiro é o mês certo para cuidar bem das suas Finanças Pessoais de 2026.

Nada melhor que começar por um Orçamento Familiar.

Já sabe que a inflação esperada são 2,1%, o que significa que, para não perder poder de compra, porque muito do que consumimos deve subir nesta percentagem, terá de ter um aumento na mesma percentagem, pelo menos.

Pedimos a uma especialista em Finanças Comportamentais para nos dar uma ajuda. E nada melhor que um exemplo.

Uma família com um filho em que o rendimento do casal são dois mil euros mensais.

Vamos pegar nas despesas e dividi-las, entre mensais e periódicas. As primeiras são inevitáveis, as segundas acontecem pelo menos uma vez no ano (IMI, IUC, livros escolares, seguro multirriscos.)

1. DESPESAS FIXAS (Mensais)

Categoria Valor (€) Renda / prestação da casa 650 Condomínio 35 Eletricidade 75 Água 30 Gás 25 Internet + TV + Telefone 45 Telemóveis (2 cartões) 30 Supermercado (alimentação base) 320 Passe de transportes / combustível 90 Seguro automóvel 25 Seguro de saúde 50 Farmácia / Medicação recorrente 20

Total Despesas Fixas: 1.395€

2. DESPESAS PERIÓDICAS

Despesa anual Valor anual (€) 1/12 (€) IMI 300 25 IUC 150 12,50 Livros escolares 250 20,83 Seguro multirriscos habitação 120 10

Total 1/12 Periódicas: 68,33€

Estes 68,33 euros são mensais, porque dividimos as despesas periódicas por 12, o que significa que todos os meses temos de retirar este valor porque nos fará falta.

E depois há o tema do Fundo de Emergência, aquela poupança para coisas que acabam sempre por acontecer. Um furo no pneu do carro, uma ida ao médico, por exemplo.

Para este exemplo usaremos 200€ como total da poupança por mês.

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

Item Valor (€) Rendimento Mensal 2 000€ Despesas Fixas -1 395€ Despesas 1/12 Periódicas -68 33€ Fundo Emergência 200€

Saldo Final Disponível no mês: 336,67€

Este é o valor que no nosso exemplo “sobra” e, se assim for, pode ser usado para:

Despesas ocasionais

Lazer

Aumentar poupanças

Amortizar crédito