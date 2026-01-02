Comece 2026 com as contas em dia. Sabe fazer um Orçamento Familiar? 

Juntar a família e olhar para as despesas é um bom princípio até porque há bens que já estão mais caros
Janeiro é o mês certo para cuidar bem das suas Finanças Pessoais de 2026.
Nada melhor que começar por um Orçamento Familiar.
Já sabe que a inflação esperada são 2,1%, o que significa que, para não perder poder de compra, porque muito do que consumimos deve subir nesta percentagem, terá de ter um aumento na mesma percentagem, pelo menos.
Pedimos a uma especialista em Finanças Comportamentais para nos dar uma ajuda. E nada melhor que um exemplo.
Uma família com um filho em que o rendimento do casal são dois mil euros mensais.
Vamos pegar nas despesas e dividi-las, entre mensais e periódicas. As primeiras são inevitáveis, as segundas acontecem pelo menos uma vez no ano (IMI, IUC, livros escolares, seguro multirriscos.)
1. DESPESAS FIXAS (Mensais)
|
Categoria
|
Valor (€)
|
Renda / prestação da casa
|
650
|
Condomínio
|
35
|
Eletricidade
|
75
|
Água
|
30
|
Gás
|
25
|
Internet + TV + Telefone
|
45
|
Telemóveis (2 cartões)
|
30
|
Supermercado (alimentação base)
|
320
|
Passe de transportes / combustível
|
90
|
Seguro automóvel
|
25
|
Seguro de saúde
|
50
|
Farmácia / Medicação recorrente
|
20
Total Despesas Fixas: 1.395€
2. DESPESAS PERIÓDICAS
|
Despesa anual
|
Valor anual (€)
|
1/12 (€)
|
IMI
|
300
|
25
|
IUC
|
150
|
12,50
|
Livros escolares
|
250
|
20,83
|
Seguro multirriscos habitação
|
120
|
10
Total 1/12 Periódicas: 68,33€
Estes 68,33 euros são mensais, porque dividimos as despesas periódicas por 12, o que significa que todos os meses temos de retirar este valor porque nos fará falta.
E depois há o tema do Fundo de Emergência, aquela poupança para coisas que acabam sempre por acontecer. Um furo no pneu do carro, uma ida ao médico, por exemplo.
Para este exemplo usaremos 200€ como total da poupança por mês.
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
|
Item
|
Valor (€)
|
Rendimento Mensal
|
2 000€
|
Despesas Fixas
|
-1 395€
|
Despesas 1/12 Periódicas
|
-68 33€
|
Fundo Emergência
|
200€
Saldo Final Disponível no mês: 336,67€
Este é o valor que no nosso exemplo “sobra” e, se assim for, pode ser usado para:
-
Despesas ocasionais
-
Lazer
-
Aumentar poupanças
-
Amortizar crédito
-
Reforço do fundo de emergência