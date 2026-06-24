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Taxa de poupança das famílias estabiliza em 12,3% no primeiro trimestre

Agência Lusa , MM
Há 49 min
Dinheiro (Getty Images)
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Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,1% do PIB, idêntica ao trimestre anterior e menos 0,3 p.p. face ao trimestre homólogo

A taxa de poupança das famílias estabilizou nos 12,3% do rendimento disponível no primeiro trimestre de 2026, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o crescimento do Rendimento Disponível Bruto (RDB), conjugado com o aumento de 1,3% da despesa de consumo final (1,4% no trimestre precedente), determinou uma taxa de poupança das famílias de 12,3%.

Por outro lado, a despesa de consumo final aumentou 1,3%, o que representa uma variação inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à do RDB.

Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,1% do PIB, idêntica ao trimestre anterior e menos 0,3 p.p. face ao trimestre homólogo. Este resultado "refletiu principalmente o aumento em 2,0% da poupança, conjugado com o aumento das transferências de capital líquidas, que mais do que compensou o aumento da Formação Bruta de Capital Fixo", explica o gabinete de estatísticas.

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