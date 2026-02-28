A todos os portugueses que estão no Médio Oriente: Governo pede que sigam estas recomendações

Há 43 min
GIF

Bahrein, Arábia Saudita e Qatar são alguns dos países que o Irão atacou como retaliação ao ataque dos EUA e Israel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.

As recomendações foram feitas na sequência dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão e da consequente reação de Teerão, que respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Bahrein, Arábia Saudita e Qatar.

Contactado pela agência Lusa, um porta-voz do ministério assegurou que o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, e o Gabinete de Emergência Consular estão, desde o início do dia, a contactar todos os embaixadores dos países da região.

Temas: Portugueses no Médio Oriente Recomendações de Segurança Conflito Irão Estados Unidos Ataques Irão Baquer Missões diplomáticas Portugal

Mundo

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Há 6 min

Ataque ao Irão pode ter impacto na oferta de petróleo e fazer subir os preços

Há 26 min

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "mais de 40 mortos")

Há 27 min
03:43

Diogo Açafrão vive a 30 minutos de um "ponto militarmente estratégico" no conflito Irão-EUA-Israel: "Vamos ver"

Há 31 min
Mais Mundo

Mais Lidas

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

26 fev, 16:32

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

26 fev, 22:00

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

26 fev, 06:53

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Ontem às 08:00

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Ontem às 00:02

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

26 fev, 20:40

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Um dia a casa cai-nos em cima. Porque andam prédios a vir abaixo sozinhos?

Ontem às 09:29

Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

Ontem às 17:35

Guimarães: jovem abusava das duas irmãs de cinco anos quando tomava conta delas

Ontem às 18:09

Euromilhões: esta é a chave que vale 159 milhões de euros

Ontem às 20:53

Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Ontem às 11:12