"A viagem foi em silêncio": o relato de um português a bordo do primeiro voo vindo do Dubai após o início do conflito

Pedro Ramos Bichardo
Há 28 min
Dubai. DR

Avião trouxe mais de 100 portugueses de volta ao país

Rodolfo foi um dos passageiros a bordo do voo EK193 que partiu do Dubai esta quarta-feira, às 15:03 locais (11:03 em Portugal continental). “Ninguém falava muito [no momento em que se confirmava que o avião ia mesmo descolar], mas as pessoas estavam felizes por sair dali”, diz à CNN Portugal.

O avião, um Boeing 777-31H(ER), aterrou em Lisboa às 19:37. A bordo vinham 300 passageiros, sendo que 122 eram portugueses. “A viagem foi em silêncio. O momento mais efusivo foi apenas na chegada, quando as pessoas bateram palmas ao aterrar no aeroporto”, conta Rodolfo que antes de apanhar este voo viu outros dois serem-lhe cancelados. “Tive de comprar um bilhete normal no valor de 875 euros”, revela, explicando que foi a irmã que conseguiu “remarcar os voos através de um número português da Emirates, após duas horas de espera”.

Durante a viagem, que durou mais de oito horas, Rodolfo teve tempo para conhecer a história de uma das tripulantes. “Deixou o marido e a filha no Dubai e estava com medo de ficar retida aqui em Portugal”, conta, para depois lembrar como foram os seus dias nos Emirados Árabes Unidos: “No dia 28 de fevereiro estava no lóbi do hotel à espera de quarto. Caiu um míssil a cerca de 300 metros. O edifício tremeu todo. Nunca senti nada assim. Parecia um tremor de terra. Achei que ia morrer e comecei a mandar mensagens à minha irmã com as contas bancárias”, confessa o português que estava no país de férias. 

Rodolfo tinha feito na manhã do início do conflito uma viagem de avião entre Mascate, capital do Omã, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. “Penso que estava mesmo a voar quando começaram os bombardeamentos”, aponta. 

Temas: Portugueses Dubai Dubai Voos Dubai Emirados Árabes Unidos

Médio Oriente

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | EUA e Israel preparados para a segunda fase da guerra: bombardeiros B-2 vão entrar em cena

Há 10 min

"A viagem foi em silêncio": o relato de um português a bordo do primeiro voo vindo do Dubai após o início do conflito

Há 28 min
10:33

"O Irão está a ter uma resposta desesperada a disparar para vários países vizinhos"

Há 1h e 8min
00:55

Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão

Há 1h e 36min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Hoje às 08:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Hoje às 00:35

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

Ontem às 23:32

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e “dificilmente” se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Hoje às 07:00
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45