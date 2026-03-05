"A viagem foi em silêncio": o relato de um português a bordo do primeiro voo vindo do Dubai após o início do conflito

Há 28 min

Avião trouxe mais de 100 portugueses de volta ao país

Rodolfo foi um dos passageiros a bordo do voo EK193 que partiu do Dubai esta quarta-feira, às 15:03 locais (11:03 em Portugal continental). “Ninguém falava muito [no momento em que se confirmava que o avião ia mesmo descolar], mas as pessoas estavam felizes por sair dali”, diz à CNN Portugal.

O avião, um Boeing 777-31H(ER), aterrou em Lisboa às 19:37. A bordo vinham 300 passageiros, sendo que 122 eram portugueses. “A viagem foi em silêncio. O momento mais efusivo foi apenas na chegada, quando as pessoas bateram palmas ao aterrar no aeroporto”, conta Rodolfo que antes de apanhar este voo viu outros dois serem-lhe cancelados. “Tive de comprar um bilhete normal no valor de 875 euros”, revela, explicando que foi a irmã que conseguiu “remarcar os voos através de um número português da Emirates, após duas horas de espera”.

Durante a viagem, que durou mais de oito horas, Rodolfo teve tempo para conhecer a história de uma das tripulantes. “Deixou o marido e a filha no Dubai e estava com medo de ficar retida aqui em Portugal”, conta, para depois lembrar como foram os seus dias nos Emirados Árabes Unidos: “No dia 28 de fevereiro estava no lóbi do hotel à espera de quarto. Caiu um míssil a cerca de 300 metros. O edifício tremeu todo. Nunca senti nada assim. Parecia um tremor de terra. Achei que ia morrer e comecei a mandar mensagens à minha irmã com as contas bancárias”, confessa o português que estava no país de férias.

Rodolfo tinha feito na manhã do início do conflito uma viagem de avião entre Mascate, capital do Omã, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. “Penso que estava mesmo a voar quando começaram os bombardeamentos”, aponta.