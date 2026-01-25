Pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal afetados pelo mau tempo nos EUA e Canadá

Há 1h e 37min

A forte tempestade está a levar as companhias aéreas para cancelamentos e atrasos generalizados em alguns dos aeroportos mais movimentados dos EUA

Pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal estão a ser afetados pela forte tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, segundo o balanço recolhido pela Lusa com base na informação disponibilizada pela ANA Aeroportos.

De acordo com o balanço feito pela Lusa, com base na informação disponível no 'site' ANA Aeroportos, entre as 10:40 e as 23:55 de hoje está previsto o cancelamento de oito voos com partida no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dos quais um para Filadélfia, um para Nova Iorque (Aeroporto Internacional John F. Kennedy), um para Washington, um para Newark e outro para Boston.

Com partida na capital, no período analisado, estão ainda previstos cancelamentos de três voos com destino ao Canadá, dos quais dois para Toronto e um para Montreal.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, não há partidas previstas para os EUA ou para o Canadá, mas um voo proveniente de Newark, nos EUA, que estaria previsto chegar pelas 13:10, está agora previsto para as 15:35.

Já no aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, um voo com destino a Boston para esta tarde foi cancelado, não havendo chegadas previstas no período analisado provenientes dos EUA ou do Canadá.

De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ da ANA Aeroportos, não há voos previstos até ao final do dia de hoje com partida ou destino no aeroporto de Faro e do aeroporto do Funchal de e para os EUA ou Canadá.

A Lusa contactou a ANA Aeroportos sobre eventuais impactos na operação, na sequência da tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, mas ainda aguarda resposta.

Segundo a análise da Lusa, a maioria dos voos cancelados são da TAP. Numa publicação no seu ‘site’, a companhia aérea está a alertar os passageiros de que a operação "de / para a Costa Este dos Estados Unidos da América e do Canadá está a ser afetada por condições meteorológicas adversas".

Contactada pela Lusa, fonte oficial escusa-se a fazer um balanço do número de voos cancelados, remetendo para a informação publicada no ‘site’ da companhia aérea e nas redes sociais.

Neste contexto, a TAP adianta que os passageiros "com bilhetes de / para Boston, Chicago, Nova Iorque (aeroportos de Newark e JFK), Washington, Montreal e Toronto, emitidos até 22 de janeiro, para voos entre 23 e 26 de janeiro, podem alterar as suas datas de viagem para voos entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026, na mesma cabina, sem qualquer penalização".

A forte tempestade está a levar as companhias aéreas para cancelamentos e atrasos generalizados em alguns dos aeroportos mais movimentados dos EUA, segundo a agência AP.

Neve, granizo e chuva gelada ameaçaram quase 180 milhões de pessoas — mais da metade da população dos EUA — numa faixa que se estende do sul das Montanhas Rochosas até Nova Inglaterra, informou o Serviço Nacional de Meteorologia na noite de sábado.

Depois de varrer o sul, os meteorologistas disseram que a tempestade deveria deslocar-se para o nordeste, deixando cerca de 30 a 60 centímetros de neve de Washington a Nova Iorque e Boston.

Mais de 13.500 voos foram cancelados nos EUA desde sábado, de acordo com o 'site' de rastreamento de voos FlightAware, consultado pela Associated Press (AP). Cerca de 9.600 destes voos estavam agendados para este domingo.