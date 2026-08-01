"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

Há 1h e 59min

Natural do Texas, esta norte-americana apaixonou-se pelo Porto. É uma cidade muito mais segura, o sistema de saúde é "astronomicamente" melhor e até conduzir é incomparavelmente mais fácil

Ao recordar a sua decisão de se mudar sozinha para Portugal há cinco anos, Paula Dreyfuss brinca dizendo que muitas pessoas questionaram a sua sanidade mental, uma vez que nunca tinha visitado o país antes.

Mas a mãe de dois filhos, agora radicada na cidade do Porto, famosa pelo vinho do Porto e pelas suas espetaculares pontes, não se arrepende hoje, pois a sua vida é muito mais rica em muitos aspetos.

“Tenho muito mais vida aqui”, conta Dreyfuss, que é natural do Texas, à CNN Travel, antes de descrever com entusiasmo as suas frequentes visitas a museus, cinemas e adegas temporárias no Vale do Douro, região Património Mundial da UNESCO no norte de Portugal.

“A minha filha veio visitar-me uma vez e perguntou: ‘Bem, o que é que vocês fazem o dia todo?’”, recorda. “E a minha amiga levantou uma taça de champanhe e disse: ‘Estás a olhar para ela’”.

Uma vida melhor

Paula consegue viver confortavelmente com um "rendimento adequado" em Portugal, algo que, segundo a própria, não seria possível se tivesse permanecido na Califórnia (Paula Dreyfuss)

Dreyfuss adora a gastronomia local e costuma jantar fora pelo menos três vezes por semana, algo que simplesmente não poderia ter feito quando vivia em San Diego, na Califórnia, onde trabalhava como professora.

Quando começou a lecionar, depois de anos a trabalhar em finanças empresariais, Dreyfuss pensou que teria um rendimento de reforma que lhe proporcionaria um estilo de vida confortável.

Mas, com o passar dos anos e o aumento do custo de vida, percebeu que isso provavelmente não iria acontecer.

Dreyfuss ponderou mudar-se para outro estado nos Estados Unidos e recorda-se de ter conduzido até Seattle e "parado em vários sítios", mas diz que não encontrou nenhum lugar acessível o suficiente para a atrair.

Sempre sonhou viajar bastante pela Europa, mas sabia que isso provavelmente nunca aconteceria se continuasse onde estava. Então, qual seria a melhor forma de explorar o continente senão mudar-se para lá?

Após pesquisar sobre países europeus, Dreyfuss descobriu que o único visto para o qual se qualificava naquele momento era o visto D7 de Portugal, que permite que cidadãos não-pertencentes à UE com rendimentos passivos estáveis ​​residam no país.

"Nunca tinha ido a Portugal. Por isso não tinha como fazer uma viagem exploratória nem nada do género", conta. "Pensei: 'Vou para lá. E se não gostar de Portugal, mudo-me para Espanha ou França.'"

Embora tenha adiado os seus planos por uns tempos, Dreyfuss afirma que a pandemia de covid-19 em 2021 a motivou a deixar finalmente os Estados Unidos em definitivo.

"Estava realmente pronta para me afastar da situação política nos Estados Unidos", admite.

Novo capítulo

Paula aparece a receber o seu certificado de proficiência em português nível A2, requisito para residência permanente ou cidadania (Paula Dreyfuss)

Dreyfuss contactou um grupo online especializado em ajudar os estrangeiros a mudarem-se para Portugal e iniciou o processo de pedido de visto, que demorou um pouco mais, uma vez que a embaixada portuguesa estava encerrada na altura devido à pandemia.

Assim que o seu visto D7 foi aprovado em 2021, Dreyfuss teve apenas alguns meses para arrumar as suas coisas na Califórnia e mudar-se para Portugal.

Vendeu então o seu apartamento e desfez-se de grande parte dos seus pertences.

Em maio de 2021, Dreyfuss chegou a Portugal com quatro malas e o seu cão Charlie.

Passou pouco menos de uma semana em Lisboa até perceber que a cidade era demasiado grande para si e que se sentia "como se estivesse a viver nos Estados Unidos", devido às grandes multidões e ao trânsito constante.

Dreyfuss alugou um carro imediatamente e conduziu ao longo da costa, antes de visitar a cidade do Porto. Ficou imediatamente impressionada com a beleza do destino, bem como com a sua diversidade e atmosfera acolhedora.

Embora tivesse planeado continuar a viajar e conhecer mais da Europa, Dreyfuss apaixonou-se pela segunda maior cidade de Portugal e decidiu ficar. Felizmente, conheceu um agente imobiliário poucas horas depois de ter chegado e conseguiu encontrar um apartamento não mobilado no Porto em poucos dias.

Com o passar do tempo, Dreyfuss apaixonou-se completamente pela cidade. Adorou especialmente os habitantes locais, que foram sempre “tão acolhedores e simpáticos”, para além do tempo ensolarado, e sentiu que aquele era um lugar onde podia ser feliz.

“Sempre que me encontrava numa situação em que pensava: ‘Vou sentar-me aqui no passeio e chorar’, alguém dizia: ‘Posso ajudar-te? Estás perdida?'”, conta. “Portanto, isso foi parte do que me motivou, e depois comecei a fazer amigos aqui.”

A sua vida social encheu-se rapidamente e Dreyfuss depressa se viu constantemente a encontrar-se com os seus novos amigos para jogos, jantares, vinhos e cafés.

Dreyfuss adorava poder viver confortavelmente na cidade com um “rendimento adequado” e ter condições para viajar várias vezes por ano, incluindo viagens de carro para Espanha ou França, bem como regressar aos EUA para visitar a sua família.

Fator segurança

Legenda

No entanto, um dos maiores benefícios para esta mulher foi o facto de se sentir confortável a caminhar sozinha à noite, algo que não acontecia em San Diego; Portugal é o sétimo país mais seguro do mundo, segundo o Índice Global da Paz.

“Sinto-me muito segura aqui”, diz, acrescentando que adora como é fácil deslocar-se a pé pelo Porto e o facto de a cidade “parecer uma vila”.

Embora tenha um carro, Dreyfuss diz que não o utiliza com frequência e observa que os condutores parecem conduzir muito mais devagar na cidade.

“As pessoas perguntam-me: 'Como é que consegues conduzir no Porto?'”, conta. “E eu respondo: ‘Conduzi durante 35 anos em Los Angeles. Não é assim tão mau’.”

Considera ainda o sistema de saúde “astronomicamente” melhor em Portugal do que nos EUA, “não só pelo custo, mas pela qualidade dos cuidados”. Portugal tem um sistema de saúde baseado maioritariamente em impostos, com cobertura universal.

No entanto, Dreyfuss admite que a familiarização com o sistema bancário tem sido "um pequeno desafio", assim como a compra de imóveis, sobretudo porque Portugal não tem uma declaração obrigatória de divulgação de informação sobre o imóvel, na qual os vendedores são obrigados a informar os compradores sobre eventuais problemas que o imóvel possa apresentar.

Comprou o seu primeiro imóvel no Porto em 2022, mas vendeu o apartamento de dois quartos no bairro artístico que rodeia a rua Miguel Bombarda ao fim de dois anos e comprou um apartamento no topo de um prédio na zona do Marquês, com varanda de ambos os lados, onde vive atualmente. Desde então, Dreyfuss comprou um segundo apartamento, que aluga a um amigo.

"Nada é perfeito. Quer dizer, a burocracia aqui é muito chata às vezes", admite. "Há coisas que são quase exatamente iguais. Há coisas que são melhores. Há coisas que são piores."

Estilo de vida confortável

"Quando volto para aqui, penso: 'Ah, é tão bom estar em casa'", diz Dreyfuss (Paula Dreyfuss)

Embora o custo de vida em Portugal tenha aumentado nos anos desde que se mudou para lá, ainda é “provavelmente 40% a 50% mais baixo” do que nos EUA, diz Dreyfuss, acrescentando que é uma “vida muito melhor no dia a dia”.

Quanto à língua, Dreyfuss admite que esta tem sido uma das suas maiores dificuldades, relatando como está sempre a pedir aos locais para “falarem mais devagar” porque “falam muito depressa e omitem palavras inteiras nas frases”.

“Consigo fazer-me entender”, diz. “Mas pareço uma criança de três ou quatro anos.”

Quando o assunto são diferenças culturais, Dreyfuss brinca que é muito difícil desligar o telefone depois de falar com um português, e que teve de aprender a não entrar numa loja e “simplesmente começar a falar” sem antes trocar cumprimentos.

"É preciso dizer: 'Olá. Como estás? Está tudo bem?'", explica, acrescentando que tudo o que não seja isto é considerado falta de educação. "Mas agora é algo natural, porque já cá estou há cinco anos."

Desde que chegou em 2021, Dreyfuss viajou para Londres quatro vezes, Paris três vezes e Sevilha, Espanha, duas vezes. Visitou ainda Viena, capital da Áustria, além de Marselha e Toulouse, em França.

Nos próximos meses e anos, espera explorar Itália e a costa atlântica da Europa.

"Isto é algo que não conseguiria fazer se não vivesse aqui", acrescenta.

Dreyfuss tem atualmente a cidadania temporária, que é renovada a cada dois ou três anos, e iniciou recentemente o processo de pedido de cidadania portuguesa.

Sente-se muito em casa em Portugal hoje em dia e não se consegue imaginar a regressar aos EUA permanentemente.

"Teria de arranjar muita coisa antes que eu quisesse voltar", afirma.

Dreyfuss vai regressar aos Estados Unidos ainda este ano para o casamento da filha e está ansiosa por rever os seus entes queridos. No entanto, sente sempre um enorme alívio ao regressar a Portugal, o que lhe dá a certeza de que está onde deveria estar.

Para além dos amigos e da família, Dreyfuss diz que o que mais sente falta da sua vida na Califórnia é, na verdade, da cadeia de supermercados americana Trader Joe’s, bem como da familiaridade que ali tinha.

“Quando volto para aqui, penso: ‘Ah, é tão bom estar em casa’”, conta. “É assim que se sabe.”

“Mas, na verdade, não sinto falta do medo”, conclui. “É isso que me faz mais feliz aqui. Os meus filhos sentem a minha falta e eu sinto a falta deles. Mas digo-lhes sempre: ‘Podem vir visitar-me’”.