Portugal vai participar no maior treino naval do ano da NATO no Mar Negro

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Ministério da Defesa romeno adianta que as manobras vão incluir "cenários complexos adaptados aos atuais desafios de segurança"

Mais de 2.500 soldados de 13 países da NATO, incluindo Portugal, participam desde esta segunda-feira até 3 de abril nas manobras navais “Sea Shield” 2026 na Roménia, o maior treino deste ano na região do Mar Negro.

As manobras incluirão "cenários complexos adaptados aos atuais desafios de segurança", afirmou o Ministério da Defesa da Roménia, um país que partilha mais de 600 quilómetros de fronteira com a Ucrânia, num comunicado citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O objetivo é reforçar a cooperação entre os aliados para garantir a segurança na região do Mar Negro e no flanco oriental da NATO.

Organizados pelas Forças Navais Romenas e com a participação de militares de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Turquia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Polónia e Bulgária, os exercícios “Sea Shield” abrangem vários ambientes operacionais, desde o mar e o rio, até à terra e ao ar.

Portugal enviou em janeiro a oitava força nacional destacada para a Roménia, composta por 200 militares e que integra, durante seis meses, a missão de vigilância e dissuasão no flanco leste da NATO.

As forças navais romenas estão a contribuir com 33 embarcações marítimas para o exercício, incluindo três fragatas, dois lançadores de mísseis e um navio de desminagem, bem como barcos de patrulha, drones e helicópteros.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia há quatro anos, a Roménia registou vários casos de incursões de drones no seu espaço aéreo.