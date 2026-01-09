Portugal vai acolher e testar nova tecnologia de defesa em exercício militar europeu

Agência Lusa , TFR
Ontem às 17:38
Militares

Os testes serão realizados no Campo Militar de Santa Margarida e contarão com a representação a nível da indústria de defesa "de todos os Estados-membros" da União Europeia

Portugal vai acolher entre os meses de setembro e outubro o exercício de experimentação operacional (OPEX) da Agência Europeia de Defesa (EDA), em que será testado armamento desenvolvido por empresas europeias e nacionais.

O OPEX insere-se no âmbito do "Hub for Defence Innovation" (HEDI) da EDA que no ano passado teve lugar em Itália, fazendo de Portugal o segundo país a receber este exercício de experimentação de armamento.

Os testes serão realizados no Campo Militar de Santa Margarida e contarão com a representação a nível da indústria de defesa "de todos os Estados-membros" da União Europeia (UE), segundo uma fonte do Exército contactada pela Lusa.

Paralelamente, irá decorrer o exercício anual Army Technological Experimentation (ARTEX26) do Exército que, na edição de 2025, contou com a participação de 29 entidades do foro industrial, de investigação e académico, nacional e internacional.

Estes exercícios promovem "um ambiente controlado que permite testar novas tecnologias em condições operacionais seguras e realistas", adiantou a fonte.

Estão abertas as candidaturas para participação no ARTEX26, que devem ser submetidas até 20 de fevereiro.

"Vai potenciar que a 'network' nacional em termos de indústria de defesa se saia robustecida por esta ligação: é um meio onde se podem conhecer, testar soluções e até que daqui surgirem novas sinergias entre aquilo que tem a nossa indústria nacional e a indústria europeia", adiantou.

Os exercícios permitirão ainda a realização de testes de sistemas autónomos terrestres e aéreos, apoio logístico, reconhecimento e vigilância, munições de permanência (drones de uso único, ou 'drones de sacrifício', que são guiados até a um alvo) e testes de contramedidas anti-drone.

A EDA, no comunicado em que anunciou a edição a decorrer em Portugal, descreveu o OPEX como tendo sido concebido para "acelerar a inovação na área da defesa, colocando tecnologias de última geração, que já se encontram em estágio avançado de desenvolvimento, em condições operacionais desafiadoras e reais".

Esta edição pretende passar "da fase de prova de conceito para o estabelecimento de uma rede de experimentação multinacional mais ampla", com o objetivo de "acelerar a transição de tecnologias promissoras da demonstração para a rápida adoção nas forças armadas da Europa", acrescenta o comunicado.

Temas: Portugal Exercício militar europeu Europa Campo Militar de Santa Margarida Agência Europeia de Defesa

Europa

02:57

"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos

Há 2h e 11min
01:58

Voos cancelados, viagens de comboio interrompidas: tempestade Goretti provoca o caos no norte e centro da Europa

Há 2h e 39min

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Portugal vai acolher e testar nova tecnologia de defesa em exercício militar europeu

Ontem às 17:38
Mais Europa

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20