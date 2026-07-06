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Beatriz Jalón

Duas raízes. Um coração. Hoje, Portugal

Há 16 min
Portugal - Croácia (AP)
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Há jogos que se veem. Há jogos que se sentem. E depois há Portugal–Espanha: daqueles que se vivem com o estômago apertado, a alma ao rubro e um pequeno conflito dentro do peito.

A minha mãe era espanhola. O meu pai era português. Cresci entre duas línguas, duas bandeiras, duas culturas apaixonadas e duas maneiras intensas de gostar de futebol. Cresci a ouvir histórias, expressões, músicas, e aquele orgulho quase impossível de explicar que só quem tem raízes dos dois lados da fronteira consegue sentir.

Espanha vive em mim através da memória da minha mãe, da família, das palavras que ficaram e das tradições que mantenho. Portugal vive em mim através do meu pai, de quase toda a minha vida, dos amigos, das ruas onde cresci e do país que é a minha casa.

Por isso, este jogo nunca é apenas futebol.

É memória. É identidade. É emoção. É saudade. É orgulho.

Mas hoje, mesmo com o coração dividido, a minha escolha é clara: hoje sou Portugal.

Não escolho Portugal contra Espanha. Escolho Portugal porque é aqui que construí a minha vida, onde guardo tantas memórias e onde sinto que pertenço. Escolho Portugal pela força de um povo que nunca baixa os braços e por aquela maneira tão nossa de sofrer, de acreditar e lutar até ao último segundo.

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E se há alguém que representa essa garra portuguesa, esse inconformismo e essa fome de vencer, esse alguém chama-se Cristiano Ronaldo.

Ronaldo não é apenas um jogador. É uma bandeira. É trabalho quando muitos só veem talento. É disciplina quando outros desistem. É ambição quando parece mais fácil aceitar limites. É a prova de que um país pequeno pode olhar de frente para qualquer gigante e dizer: “Estamos aqui.”

Pode já não ter a velocidade de outros tempos. Pode haver quem duvide, quem critique, quem ache que o tempo passou. Mas basta Cristiano entrar em campo para tudo mudar. Muda a energia, muda a crença, muda o peso do jogo. Porque há jogadores que participam numa partida — e há outros que carregam a história às costas.

Hoje quero Portugal com coragem. Quero uma equipa unida, sem medo, com alma, raça e coração até ao fim. Quero ver Portugal lutar por cada bola, sofrer quando for preciso, resistir quando for difícil e acreditar quando todos acharem que já não há tempo.

Quero uma noite em grande. Quero uma noite portuguesa. Quero mais um momento inesquecível com a camisola das quinas.

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Porque ter duas raízes não me torna menos portuguesa. Torna esta escolha ainda mais intensa.

Hoje respeito Espanha. Hoje honro a memória da minha mãe. Mas quando o jogo começar, a minha voz será uma só:

Força, Portugal.

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Temas: Portugal Espanha Mundial 2026 Ronaldo
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